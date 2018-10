¿Por qué Valeria Lynch está buscando a la banda de rock mexicana Maná?

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) - Conversar con uno de los íconos de la música argentina, Valeria Lynch, es una experiencia de regocijo para cualquier periodista. Su sencillez, amabilidad y profesionalismo son elementos que cualquier artista debe tener siempre presentes.

En el pasado, Lynch ha aparecido en diversos musicales como “Hair”, “El beso de la Mujer Araña” y “Evita”, entre otros. Recientemente volvió a los escenarios argentinos, al Teatro Maipo, para dar vida a Norma Desmond en el clásico del compositor Andrew Lloyd Webber (“El Fantasma de la Ópera, “Evita” y “Jesucristo Superestrella”, entre otros), “Sunset Boulevard”.

“Sunset Boulevard fue mi consagración, en el sentido de que pude demostrar una vena actoral que a lo mejor la gente no conocía”, dijo la interprete. Y tal fue el éxito de esta puesta en escena que Lynch se llevó el reconocimiento en los Premios Hugo al Teatro Musical Temporada 2017 / 2018 en la categoría de Mejor actuación protagónica femenina y la nominación en la misma categoría a los premios ACE, a celebrarse este mes.

Por otro lado, “Extraña Dama del Rock”, su más reciente producción discográfica, contiene temas del rock argentino como “Seminare”, “Himno de mi corazón”, Desconfío” y “Arrancacorazones”.

“Yo inicié mi carrera cantando rock en la época en la que el rock en inglés estaba prohibido por la Guerra de las Malvinas, pero como yo quería hacer de mi vocación, mi profesión, me pasé a hacer un género más internacional como el pop y la balada, pero guardé un pedacito de rock en mi corazón. Entonces decidí que era la época de homenajear al rock nacional en sus 50 años de existencia y me rodeé de los iconos como León Gieco, David Lebón, Ricardo Moyo, Mariano Martínez y un grupo de Heavy Metal”.

Actualmente se encuentra en la pre producción del segundo volumen de “Extraña Dama del Rock”, pero en esta ocasión, interpretará sus propios temas en versión roquera junto a grandes talentos del rock latinoamericano. Y a quien busca para que se una a esta producción es a la banda de rock mexicana Maná, cuyos integrantes recibirán el nombramiento como "Persona del Año 2018" de los Latin Grammy.

Pero no solo se dedica a la música, está por lanzar su línea de ropa bajo el nombre de “Extraña Dama”.

“Un día mi amiga y socia Natalia Drucker se acercó, me propuso la idea y comenzamos a diseñar y estamos metidas en un mundo de creatividad llena de juventud. Para mí, las personas deben usar lo mejor de la moda y adaptarlo a uno y a su personalidad. Estamos haciendo diseños superartesanales para la gente joven y de mi generación”, afirma Valeria.

Te invitamos a escuchar la entrevista completa con Valeria Lynch. ¿Con qué grupo mexicano quiere hacer un dueto? ¿Cómo surgió la idea de volverse empresaria y abrir escuelas de canto, baile y la actuación?

