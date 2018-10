Turquía libera al pastor estadounidense Andrew Brunson

(CNN) - Una corte en Turquía dictaminó que el pastor estadounidense Andrew Brunson puede quedar libre con base en el tiempo que ha pasado detenido.

La corte sentenció a Brunson -acusado de ayudar a planear un golpe contra el presidente Recep Tayyip Erdogan- a tres años y un mes de detención, de los cuales ya ha cumplido dos años. Un fiscal solicitó anteriormente el levantamiento de la prohibición de viaje contra Brunson y su arresto domiciliario. La corte dijo que Brunson es libre de irse.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó en Twitter a la noticia con el mensaje: "¡Mis pensamientos y oraciones están con el pastor Brunson, y esperamos tenerlo a salvo en casa pronto!"

My thoughts and prayers are with Pastor Brunson, and we hope to have him safely back home soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2018