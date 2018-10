El mortal huracán Michael deja en ruinas el noroeste de Florida mientras sigue avanzando

(CNN) — Al menos una persona murió y miles de hogares se encuentran sin energía eléctrica mientras el poderoso huracán Michael avanza de Florida hacia Georgia en Estados Unidos.

Michael tocó tierra en la tarde de este miércoles como un huracán de categoría cuatro, cerca de Mexico Beach, Florida. Sin embargo, horas después se debilitó a categoría 3 y para la noche de este miércoles ya era categoría 1, con vientos de 144 km/h.

Como el ciclón más fuerte en llegar a Estados Unidos desde el huracán Andrew en 1992, Michael arrasó con las casas, devastó los puertos deportivos y dejó torres de escombros donde antes había centros comerciales.

Ahora, con vientos menos feroces, se mueve a través del sudoeste de Georgia a unos 27,3 kilómetros por hora hacia Albany. Mientras, las inundaciones continúan a lo largo de la costa del Golfo, donde los árboles caídos y la falta de servicios públicos dificultan aún más los precarios esfuerzos de rescate.

Los peligros de marejada ciclónica, inundaciones y posibles tornados aún continúan, según el Centro Nacional de Huracanes.

Las advertencias de tornado ya cubren gran parte del norte de Florida y de Georgia. El Centro de Predicción de Tormentas emitió las advertencias hasta las 2 a.m., hora del este, de este jueves.

Michael y sus bandas externas, que se extenderán hacia el noreste de la región, podrían aumentar rápidamente los tornados.Los huracanes que llegan del Golfo de México suelen producir múltiples tornados, alcanzando los 100 en 1 a 2 días después de tocar tierra.

Escenas de devastación

La residente de Mexico Beach, Patricia Mulligan, dijo que el edificio de concreto en el que vive se sacudió y vibró cuando el centro de la tormenta cruzó cerca.

Cuando se atrevió a mirar lo que había ocurrido, las playas blancas con aguas de color esmeralda estaban cubiertas por un mar oscuro de escombros astillados, relató. Los techos fueron arrancados de las casas y el puerto deportivo había desaparecido. Los niveles de agua se acercaban a las copas de las palmeras.

Después de tocar tierra cerca de México Beach, alrededor de las 2 p.m. ET, el ojo de Michael se movió tierra adentro sobre la franja Panhandle de Florida al este de Panama City.

Las ráfagas de viento rompieron las ventanas de las casas y edificios de oficinas, incluido el First Federal Bank.

Tiendas y centros comerciales enteros quedaron convertidos en montones de escombros. Otros edificios fueron despojados de sus paredes y techos o destrozados por árboles derribados y líneas eléctricas.

Las amenazas que deja MichaelLa lluvia es solo una de las amenazas que deja Michael a su paso.

Sigue vigente una advertencia de huracán para la frontera de Alabama-Florida hasta el río Suwannee en Florida.

Además, hay advertencias de tormentas tropicales estaban en partes de Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte.

Hasta 30,48 centímetros de lluvia podrían caer en las áreas de la franja Panhandle y Big Bend de Florida, así como en el sureste de Alabama y el sur de Georgia.

Algunas partes de las Carolinas y el sur de Virginia, recientemente inundadas por el huracán Florence, podrán ver hasta 15,2 centímetros, dijo el centro de huracanes.

Declaración de emergencia

"Tengo mucho miedo por las personas que decidieron no evacuar. Este es simplemente un huracán horrible", le dijo el gobernador de Florida Rick Scott a CNN poco después de que Michael tocara tierra.

Scott solicitó al presidente Donald Trump la declaración de desastre mayor, cuando el huracán llegó a Florida. Esto ayudará a acelerar los recursos y la asistencia del gobierno federal para las comunidades afectadas. Trump emitió ayer una declaración de emergencia previa al que Michael tocara tierra.

El presidente Donald Trump y sus principales funcionarios de manejo de emergencias advirtieron más temprano que es probable que el huracán Michael sea la tormenta más poderosa en el área de Florida en más de un siglo.

El director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Brock Long, expresó su preocupación por el hecho de que demasiadas personas en el camino de la tormenta no hayan prestado atención a las órdenes de evacuación. Trump señaló que algunas de las áreas en la ruta de la tormenta "son muy pobres", lo que dificultó la evacuación de algunos.

"No es tan fácil para algunas de estas personas irse", dijo Trump. "Algunas de estas áreas son muy pobres. Que Dios los bendiga a todos", dijo Trump. "Ese es mi mensaje porque es lo que es. La tormenta está ahí. Es un poco tarde para salir ahora".

"Tenemos suministros de alimentos, cadenas alimenticias, estamos trabajando con todos los estados", dijo Trump.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, también dijo que las compañías de servicios públicos de 14 estados se alinearon para entrar y comenzar a reparar el suministro eléctrico una vez que haya ocurrido la tormenta.

