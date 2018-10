Cristo José, el niño de cinco años cuyo secuestro causa indignación en Colombia

(CNN Español) - El secuestro en Colombia de un niño de cinco años, hijo del alcalde de un municipio de Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela, ha generado el repudio de los colombianos, que marcharon en algunas ciudades del país, mientras que las autoridades han ofrecido una millonaria recompensa para quien dé información que dé con su paradero.

Este hecho de violencia vuelve a poner en discusión la pena de cadena perpetua para quienes comentan crímenes graves contra los niños en el país.

El pequeño Cristo José Contreras Arévalo fue secuestrado el 3 de octubre en el departamento de Norte de Santander cuando se dirigía a su colegio. Dos hombres armados se lo llevaron “con rumbo desconocido”, según un comunicado de la Gobernación de Norte de Santander del miércoles pasado.

Esta es la segunda vez en un lapso de dos años que la familia del alcalde Contreras es víctima de secuestro: hace más de un año, Cristo Contreras, papá del alcalde de El Carmen, y abuelo de Cristo José, fue víctima de secuestro. El hombre fue liberado en marzo de 2017. Fue dejado en zona rural del municipio de Convención. Se desconoce si hubo pago de dinero, aunque la Gobernación de Norte de Santander había ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos, según reportó en ese entonces Cablenoticias, afiliada de CNN en Español en Colombia.

El niño sigue raptado a pesar de que el pasado miércoles, pocas horas después de su secuestro, se produjera una información sobre su supuesta liberación. Algunos medios de comunicación locales, citando a la Policía de Colombia, informaron que el niño había sido liberado pero, poco después, la familia del menor aseguró que no tenían información del paradero de su hijo. Cinco días después, Cristo José sigue desaparecido y sus padres aún no sabe dónde está ni quien lo tiene.

“Hasta el momento no hemos podido saber nada”, dijo este lunes en la emisora local colombiana Blu Radio la mamá del niño, Diana Arévalo. “Estamos muy esperanzados en que pronto ya todo esto va a finalizar y vamos a por fin tener a nuestro niño entre los brazos”.

Sus padres han relatado en medios de comunicación que Cristo José es alérgico a las picaduras de mosquitos, pues se le inflaman y le producen mucha picazón.

'No se saben los motivos del secuestro'

El secretario de Gobierno de Norte de Santander, Edgar Andrés Pallares, le dijo a CNN en Español que hasta el momento nadie se ha comunicado con los padres de Cristo José para pedir dinero por el rescate del niño, por lo que no se puede hablar de si se trata de un secuestro político o extorsivo.

“Esa es otra duda que hasta el momento tampoco ha sido zanjada por las autoridades, precisamente porque no ha habido una llamada y pues no se puede en este momento precisar si corresponde a que va haber un pedido de dinero o que haya un móvil político por la condición del alcalde”, le dijo Pallares a CNN en Español.

El secretario de Gobierno dijo que no se descarta que el niño haya sido secuestrado por alguna de las guerrillas que tienen presencia en la zona, y tampoco que el rapto haya sido perpetrado por delincuencia común. Pero como no se han comunicado, aún no hay certeza de la autoría del crimen, según Pallares.

Desde la semana pasada, la Policía, el Ejército, y la Gobernación de Norte de Santander llevan a cabo un operativo de búsqueda y rescate de Cristo José, pidiendo información que conduzca a su liberación. Las autoridades ofrecen una recompensa de 150 millones de pesos (unos 50.000 dólares) por información que conduzca al paradero del menor.

El presidente de Colombia, Iván Duque, visitó este domingo a los padres del menor, y dijo que su Gobierno está haciendo “todo lo posible para que Cristo José esté de vuelta en su hogar”.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia ha pedido reiteradamente la liberación urgente del menor y el respeto por los derechos humanos de los niños y niñas del país.

Durante los días del secuestro se han realizado varias manifestaciones pidiendo la libertad del menor en algunas ciudades de Norte de Santander, así como en Bogotá, este domingo.

Cadena perpetua para violadores y secuestradores de niñosEste fin de semana, el presidente Iván Duque volvió a hablar de la cadena de prisión perpetua para quienes comentan crímenes contra niños en el país, algo que ya había dicho hace unos días cuando se conoció el brutal asesinato de la niña Génesis Rúa, en el departamento de Magdalena, otro caso que conmocionó a la opinión pública colombiana.

“Todo lo que ha venido ocurriendo me reafirma que llegó el momento para que este país empiece a abrir el camino para que tengamos cadena perpetua para violadores, asesinos, secuestradores y torturadores de niños”, les dijo Duque a periodistas en Norte de Santander.

El aumento de las penas para quienes comentan crímenes contra niños es un tema del que se habla cada vez que aparecen estos casos, que impactan en el público como por ejemplo el de Yuliana Samboní, la niña de ocho años que fue violada y asesinada en Bogotá a finales de 2016.

Hasta el momento, entre 2006 y 2017 al menos cuatro iniciativas que buscaban prisión perpetua para violadores de niños se han hundido en el Congreso, por falta de voluntad política, le dijo a CNN en Español Yohana Salamanca Jimenez, una activista que el año pasado recogió más de 1,3 millones de firmas para promover un referendo para consultar a los colombianos sobre este tema. La iniciativa no prosperó, pues no se alcanzó el mínimo de 1,7 millones de firmas, dijo ella.

Salamanca Jiménez dice que es necesario que la propuesta de Duque de implementar cadena perpetua para violadores “no se politice”, pues es lo que ha pasado desde que en 2006 su mamá, la senadora Gilma Giménez, empezó con esta iniciativa, y aún no ha pasado nada.

“Porque si se politiza pasa lo que ha pasado en estos más de diez años: vuelven a tumbar la iniciativa”, le dijo a CNN en Español. “Por hacer puros cálculos políticos, electorales, y acá la única consideración que se debe tener en este momento son nuestros niños”.

Según la activista, para evitar que una iniciativa de este tipo caiga en manos de políticos que quieran beneficiarse de la misma, debe ser un referendo en el que los colombianos den la última palabra.