Lectores del The New York Times están cancelando su suscripción por esta columna de cambio climático

(CNNMoney) - Un nuevo columnista del diario The New York Times y sus opiniones sobre el cambio climático han provocado que varios lectores cancelen su suscripción en señal de protesta.

En su primera columna para el Times, Bret Stephens aseguró que los defensores de la política climática podían aprender una lección de la fallida campaña presidencial de Hillary Clinton y su confianza en los datos para predecir una elección.

“Vivimos en un mundo en el que la información transmite autoridad. Pero la autoridad tiene una forma de llegar a la certeza, y la certeza engendra arrogancia, soberbia”, escribió Stephens.

“Declarar que se tiene una certeza total sobre la ciencia calumnia el espíritu de la ciencia y crea espacios para la duda siempre que una afirmación sobre el clima resulte equivocada”.

La columna enfureció a decenas de ambientalistas y activistas del cambio climático. Muchos usaron las redes sociales para prometer que cancelarían sus suscripciones.

I'm on hold with the @nytimes trying to cancel. They told me they're slammed with people canceling subscriptions because of Bret Stephens.

— Sean Kent (@seankent) April 29, 2017

#ShowYourCancellation @MichaelEMann Joining many in canceling NY Times subscription. Climate change is NOT a matter of opinion, it is fact. pic.twitter.com/LbGgHnU9qS

— ClimateCommunication (@ClimateComms) April 30, 2017

Los científicos también se unieron a la pelea de Stefan Rahmstorf, climatólogo y profesor de física de la Universidad de Postdam, en Alemania, quien al momento de cancelar su suscripción escribió una carta al Times en la que aseguró que las opiniones de Stephens “son contrarias a toda la evidencia” que existe.

“Él solo está repitiendo mentiras propagadas por varios centros de pensamiento financiados por la industria de los combustibles fósiles”, dijo Rahmstorf.

Why I cancelled my @nytimes subscription. @BretStephensNYT pic.twitter.com/A3lFZNJdhY

— Stefan Rahmstorf (@rahmstorf) April 27, 2017

Stephens, exeditor adjunto de la página editorial del diario The Wall Street Journal y ganador del Premio Pulitzer, respondió a las críticas este domingo.

Le dijo a CNNMoney que un punto de la columna era “ayudar a la comunidad de defensores del clima a mejorar la calidad de su persuasión”.

“No soy, de ninguna manera, un experto en ciencia climática, y tomo como un hecho que la Tierra se está calentando, tal vez peligrosamente. Tampoco soy infalible: la falibilidad humana era realmente mi punto”, afirmó. “Dicho esto, tengo muy buenas credenciales en escritura y en lectura. Claramente, algunos de mis críticos necesitan volver a estudiar estos temas básicos”.

Y Dean Baquet, editor ejecutivo del diario, le dijo este domingo al programa Reliable Sources de CNN que Stephens había sido contratado por sus opiniones.

“¿No aprendimos de las pasadas elecciones que nuestro objetivo debería ser entender diferentes puntos de vista?”, preguntó Baquet.

Baquet también destacó que las páginas editoriales del periódico están separadas de su redacción, y que no supervisa a Stephens. Agregó que el Times tiene a 10 reporteros dedicados a cubrir el cambio climático.