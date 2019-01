Rod Rosenstein discutió grabar en secreto a Trump, reporta New York Times

(CNN) - En los días posteriores al despido del director del FBI James Comey en mayo de 2017, el subsecretario de Justicia Rod Rosenstein discutió usar un "micrófono" para grabar conversaciones con el presidente Donald Trump y reclutar miembros del gabinete para invocar la Enmienda 25 para sacar a Trump del cargo, informó The New York Times el viernes.

Estas acusaciones extraordinarias, que representan al funcionario No. 2 en el Departamento de Justicia como alguien preso del pánico y que ha sido un objetivo del presidente en el pasado, se esbozan en memorandos escritos por el ex subdirector del FBI Andrew McCabe, según el Times. CNN no ha revisado los memorandos, pero han sido entregados al fiscal especial Robert Mueller, de acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto.

Rosenstein emitió una extraña declaración en la que niega categóricamente el informe del Times.

"La historia del New York Times es inexacta y objetivamente incorrecta. No comentaré más sobre una historia basada en fuentes anónimas que obviamente son parciales en contra del Departamento y que están avanzando en su propia agenda personal", dijo Rosenstein en un comunicado obtenido el viernes por CNN. "Pero déjenme ser claro acerca de esto: con base en mis tratos personales con el presidente, no hay base para invocar la Enmienda 25".

Los detalles de los memorandos, ya sea un reflejo totalmente exacto de todo lo que ocurrió o no, podrían poner aún más en peligro la delicada posición de Rosenstein dentro de la administración Trump. Rosenstein supervisa la investigación de Mueller sobre posibles vínculos entre la campaña de Trump y el gobierno ruso, y recientemente aseguró la cooperación del ex presidente de la campaña de Trump, Paul Manafort.

El abogado de McCabe, Michael Bromwich, dijo en una declaración a CNN que su cliente "redactó memorandos para recordar las discusiones importantes que tuvo con funcionarios de alto nivel y los preservó para que tuviera un registro preciso y contemporáneo de esas discusiones".

"Cuando fue entrevistado por el fiscal especial hace más de un año, entregó todos sus memos, clasificados y no clasificados, a la oficina del fiscal especial. Un conjunto de esos memos permaneció en el FBI en el momento de su partida en a fines de enero de 2018. No tiene conocimiento de cómo un miembro de los medios obtuvo esos memorandos ", agregó Bromwich.

Una fuente que estaba en la sala le dijo a CNN que el comentario fue "sarcástico y nunca se discutió con la intención de grabar una conversación con el presidente". El NY Times, sin embargo, citando fuentes que describieron sus comentarios, dijo que Rosenstein hablaba en serio sobre la idea y siguió sugiriendo que funcionarios del FBI que sean entrevistados para ser director del FBI registran secretamente a Trump.

La Casa Blanca no comentó de inmediato la historia del Times.

Rosenstein ha sido un objetivo de ataques frecuente del presidente, que ha llamado a la investigación del fiscal especial una cacería de brujas y un engaño, y los republicanos de la Cámara de Representantes han amenazado con descalificar al subsecretario de Justicia o incluso acusarlo.

En abril, CNN informó que Trump consideró haber despedido a Rosenstein a raíz de la redada del FBI contra el abogado personal del presidente, Michael Cohen. Trump también sugirió que podría eliminar a Rosenstein en febrero luego de que Rosenstein fuera nombrado en el memorando republicano de la Cámara por presuntos abusos de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. "Te das cuenta de eso", dijo Trump cuando los periodistas de la Oficina Oval le preguntaron si estaba considerando despedir a Rosenstein.

CNN informó anteriormente que McCabe le entregó a Mueller sus notas contemporáneas sobre lo que Comey le contó a McCabe sobre sus interacciones privadas con Trump, las propias interacciones de McCabe con Trump y las impresiones de McCabe sobre las reuniones con Rosenstein.

El secretario de Justicia Jeff Sessions despidió a McCabe en marzo por acusaciones de que había aprobado a otros funcionarios del FBI hablando con los medios sobre una investigación en curso sobre la Fundación Clinton y engañando a los investigadores sobre sus acciones.

McCabe ha disputado con vehemencia los hallazgos del inspector general del Departamento de Justicia, pero todavía está bajo investigación criminal por parte de la oficina del secretario de Justicia.