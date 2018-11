Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) – Hablar de Rodolfo Páez Ávalos, mejor conocido como Fito Páez, es hablar de uno de los reyes del rock argentino y uno de los exponentes más importantes de la música en español.

This embed is invalid

" /> ( function() { var func = function() { var iframe_form = document.getElementById('wpcom-iframe-form-4dca68c05c755032bd857b45ea85e7db-5bedf591d340b'); var iframe = document.getElementById('wpcom-iframe-4dca68c05c755032bd857b45ea85e7db-5bedf591d340b'); if ( iframe_form && iframe ) { iframe_form.submit(); iframe.onload = function() { iframe.contentWindow.postMessage( { 'msg_type': 'poll_size', 'frame_id': 'wpcom-iframe-4dca68c05c755032bd857b45ea85e7db-5bedf591d340b' }, window.location.protocol + '//wpcomwidgets.com' ); } } // Autosize iframe var funcSizeResponse = function( e ) { var origin = document.createElement( 'a' ); origin.href = e.origin; // Verify message origin if ( 'wpcomwidgets.com' !== origin.host ) return; // Verify message is in a format we expect if ( 'object' !== typeof e.data || undefined === e.data.msg_type ) return; switch ( e.data.msg_type ) { case 'poll_size:response': var iframe = document.getElementById( e.data._request.frame_id ); if ( iframe && '' === iframe.width ) iframe.width = '100%'; if ( iframe && '' === iframe.height ) iframe.height = parseInt( e.data.height ); return; default: return; } } if ( 'function' === typeof window.addEventListener ) { window.addEventListener( 'message', funcSizeResponse, false ); } else if ( 'function' === typeof window.attachEvent ) { window.attachEvent( 'onmessage', funcSizeResponse ); } } if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); /* compat for infinite scroll */ } else if ( document.addEventListener ) { document.addEventListener( 'readystatechange', function(){ if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); } }, false ); } else if ( document.attachEvent ) { document.attachEvent( 'onreadystatechange', func ); } } )(); Escucha la entrevista con Fito Páez a partir del minuto 9:48.

En Zona Pop celebramos nuestro primer aniversario y qué mejor que tener a un grande de la música. Conversamos de política, fútbol -por supuesto que con un argentino es un tema que se tiene que tocar-, cine, sus fans y su más reciente producción titulada “La Ciudad Liberada”, álbum que la revista Rolling Stone calificó como el mejor de sus discos.

El oriundo de Rosario, en la provincia de Santa Fe en Argentina, nació el 13 de marzo de 1963; cuenta con 23 álbumes de estudio y 4 en vivo; en 1999 hizo una aparición en la cinta “Todo sobre mi madre”, cinta en la que actúa su pareja de aquel entonces, la actriz argentina Cecilia Roth.

Este año, México elegirá presidente, Argentina ha vivido cambios políticos y Venezuela enfrenta un éxodo de personas, entre otros tantos hechos. ¿Qué piensa Fito de estos sucesos? Su respuesta es fuerte y contundente.

El cantautor también habla con Zona Pop del movimiento #MeToo y de la igualdad de género, temas que también son parte de su álbum en canciones como "Aleluya al Sol", parte de su última producción discográfica.

Es sabido que Fito es cantante, escritor y cineasta, pero ¿cómo combinar estas tres profesiones sin descuidar ninguna o en qué momento encuentra tiempo para dedicarles tiempo?

Instrucciones de Fito Páez para disfrutar su disco

No puedes dejar de escuchar su más reciente disco, "La Ciudad Liberada", y en las propias palabras de Fito, deberás seguir los siguientes puntos:

Escuchar de corrido el disco con el celular apagado.Se les permite (aunque no sería ideal), una sola interrupción hacia el final de “La mujer torso y el hombre de la cola de ameba” a todos aquellos que hayan bebido demasiado y sus vejigas ardan.A quienes no puedan resistir los deseos de co***r furtivamente en el baño con el primer desconocido o a quienes tengan ganas de llorar después de aquella desoladora historia de amor after Mad Max.Por último, tienes permitido expulsar del salón al primero que pregunte en voz alta: “¿Es Fito Páez con cuerpo de mujer?”.Portada del disco "Ciudad Liberada" de Fito Páez. (Crédito: Fito Páez/Facebook/Sony Music)

No te pierdas nuestro episodio de aniversario. Estamos celebrando nuestro primer año de hablar de todo lo relacionado con el pop en América Latina y el mundo y tenemos que agradecerte por la sintonía y preferencia podcastera.

¡Qué mejor padrino para esta ocasión que el gran y único Fito Páez! Así que si tienes iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast: https://itun.es/us/xwHHib.c y si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte aquí: http://tun.in/pine8. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPOPERA.