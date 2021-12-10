Bloomfield wins at Clay City

TORNADO WATCH 557 REMAINS VALID UNTIL 3 AM EST EARLY THIS MORNING
FOR THE FOLLOWING AREAS
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 27 COUNTIES
IN CENTRAL INDIANA
BARTHOLOMEW BOONE CLINTON
HENDRICKS JOHNSON MARION
MORGAN
IN SOUTH CENTRAL INDIANA
BROWN JACKSON LAWRENCE
MONROE
IN SOUTHEAST INDIANA
JENNINGS
IN SOUTHWEST INDIANA
DAVIESS GREENE KNOX
MARTIN SULLIVAN
IN WEST CENTRAL INDIANA
CLAY FOUNTAIN MONTGOMERY
OWEN PARKE PUTNAM
TIPPECANOE VERMILLION VIGO
WARREN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ATTICA, BEDFORD, BLOOMFIELD,
BLOOMINGTON, BRAZIL, BROWNSBURG, CARLISLE, CLINTON, COLUMBUS,
COVINGTON, CRAWFORDSVILLE, DANVILLE, FAIRVIEW PARK, FARMERSBURG,
FRANKFORT, FRANKLIN, GOSPORT, GREENCASTLE, GREENWOOD,
INDIANAPOLIS, JASONVILLE, LAFAYETTE, LEBANON, LINTON, LOOGOOTEE,
MARTINSVILLE, MITCHELL, MONTEZUMA, MOORESVILLE, NASHVILLE,
NORTH VERNON, PLAINFIELD, ROCKVILLE, ROSEDALE, SEYMOUR, SHELBURN,
SHOALS, SPENCER, SULLIVAN, TERRE HAUTE, VEEDERSBURG, VINCENNES,
WASHINGTON, WEST LAFAYETTE, WEST LEBANON, WILLIAMSPORT,
WORTHINGTON, AND ZIONSVILLE.