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Nathan Derickson back in court

His drug test came back positive for THC

Posted: Fri Jun 15 11:09:09 PDT 2018
Updated: Fri Jun 15 11:25:21 PDT 2018
Posted By: Scott Arnold

Speech to Text for Nathan Derickson back in court

Below is the closed-captioning text associated with this video. Since this uses automated speech to text spelling and grammar may not be accurate.

NATHAN DERICKSON IS BACK IN JAIL THIS MID-DAY. POLICE BELIVE THE TEENAGER ACCIDENTALLY SHOT AND KILLED "GARRETT SANDS". THE COURT ORDERED DERICKSON TO HOME DETENTION AFTER THE CRIME. HIS ROUTINE DRUG TEST **JUST CAME BACK POSITIVE FOR "T-H-C". THIS IS A VIOLATION OF HIS TERMS. DERICKSON'S ATTORNEY SAYS HE'S PRESCRIBED "C-B-D" OIL BY A PSYCHOLOGIST. HE ARGUES THIS IS THE REASON THE DRUG TEST CAME BACK POSITIVE. THE STATE DOESN'T BELIEVE THIS CLAIM -- AND SAYS THIS IS A **DIRECT VIOLATION. THE JUDGE WANTS TO HEAR FROM EXPERTS BEFORE MAKING A DECISION. ANOTHER COURT DATE IS SET FOR THE END OF JUNE. DERICKSON REMAINS IN JAIL ON A "25-THOUSAND DOLLAR" BOND.
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