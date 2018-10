El Senado de EE.UU. confirma a Brett Kavanaugh para la Corte Suprema de EE.UU.

(CNN) - Con una votación de 50-48, el Senado de Estados Unidos confirmó este sábado a Brett Kavanaugh como juez de la Corte Suprema del país, en lo que es considerado un triunfo para el presidente Donald Trump.

Los demócratas arremetieron contra la nominación con discursos en el Senado la noche del viernes y la mañana de este sábado, mientras se realizaban protestas contra Kavanaugh este mismo día, incluso dentro de la galería donde se llevó a cabo la votación.

Gritando "No lo consentiré", manifestantes irrumpieron en la galería del Senado, de donde fueron sacados por la fuerza. Mientras eran sacados continuaban con sus consignas.

Pero, pese a todo, el Partido Republicano había asegurado el viernes los votos necesarios para la confirmación.

La confirmación representa una gran victoria para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien podrá reclamar el crédito de haber puesto a dos jueces conservadores en la Corte Suprema durante su relativamente corto tiempo en el cargo.

Tras la votación, el presidente reaccionó en Twitter con este mensaje: "Aplaudo y congratulo al Senado de Estados Unidos por confirmar a nuestro GRAN NOMINADO, el juez Brett Kavanaugh, a la Corte Suprema de Estados Unidos. Más tarde hoy mismo firmaré su designación y será oficialmente juramentado. ¡Muy emocionante!".

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!

El viernes comenzó con poca certeza sobre si los republicanos en el Senado tenían los apoyos necesarios para impulsar la nominación rumbo a la meta, pero la jornada terminó con la confirmación prácticamente asegurada luego de que el senador republicano por Arizona Jeff Flake, seguida por la senadora republicana por Maine Susan Collins y el demócrata por Virginia Occidental Joe Manchin, anunciaran que también respaldarían a Kavanaugh.

Brett Kavanaugh durante su audiencia ante la Comisión de Justicia del Senado.

No estaba claro que Kavanaugh conseguiría los votos para la confirmación hasta que Collins anunciara en el Senado que apoyaría su nominación.

Al ofrecer su argumento, Collins dijo que aunque creía que Christine Blasey Ford, quien en su testimonio ante la Comisión Judicial del Senado el mes pasado acusó a Kavanaugh de haber abusado de ella a principios de la década de los 80, "es una sobreviviente de abuso sexual", no creía que la acusación había sido corroborada.

Protestas en Washington contra Brett Kavanaugh. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

"No creo que estos cargos puedan impedir de manera justa que el juez Kavanaugh sirva en la corte", dijo Collins. Kavanaugh ha rechazado la acusación.

La única republicana que se opone a la nominación es la senadora Lisa Murkowski por Alaska, quien le dijo a reporteros que aunque cree que Kavanaugh es "un buen hombre", también creía que el proceso de confirmación se había vuelto algo más "grande que un nominado".

En un discurso en el Senado más tarde el viernes, Murkowski mostró simpatía tanto por Ford como por Kavanaugh, Dijo, sin embargo, que ella tiene una vara muy alta para que los nominados ganen la confirmación y habló sobre la importancia de elegir magistrados que actúen en todo momento de una forma que promueva la "confianza del público" en el poder judicial.

"En mi conciencia... no puedo llegar a la conclusión de que él es la persona correcta para la corte en este momento", dijo la senadora.