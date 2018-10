Ben Affleck se confiesa sobre su batalla contra la adicción al alcohol

(CNN) - Ben Affleck publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que reveló que recientemente completó una estadía de 40 días en un centro de tratamiento y continúa su atención ambulatoria por adicción al alcohol.

“El apoyo que he recibido de mi familia, colegas y fanáticos significa más de lo que puedo decir”, escribió el actor. “Me ha dado la fuerza y el apoyo para hablar sobre mi enfermedad con los otros”.

Affleck, de 46 años, entró en rehabilitación en agosto de este año. Previamente había buscado tratamiento en 2001 y 2017.

“Batallar con cualquier adicción es un problema difícil y de toda la vida”, escribió Affleck. “Por ello, uno nunca está realmente en tratamiento o fuera de él. Es un compromiso de tiempo completo”.

View this post on Instagram

A post shared by Ben Affleck (@benaffleck) on Oct 4, 2018 at 12:48pm PDT

Y agregó: “Estoy luchando por mí y mi familia”.

Affleck tiene tres hijos con la actriz Jennifer Garner.

Garner y Affleck pidieron el divorcio en 2017, dos años después de que se separaran. Sin embargo, los dos llevan una relación amistosa.

Garner fue fotografiada con Affleck el mismo día que se reportó la más reciente rehabilitación.

“Muchas personas han salido a redes sociales a hablar sobre sus propios viajes con la adicción. A aquellas personas quiero decirles gracias”, dijo Affleck. “Su fortaleza es inspiradora y me está apoyando de maneras que no creía que fuera posible. Ayuda saber que no estoy solo”.

Affleck dijo que tuvo que recordarse a sí mismo que “si tienes un problema, pedir ayuda es un signo de coraje, no de debilidad o de haber fallado”.

El actor, que estaba listo para escribir y dirigir una película independiente de Batman antes de dejar su cargo de director el año pasado, dijo que espera que "en el camino pueda ofrecer un ejemplo a otros que están luchando".