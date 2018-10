Compañero de clases en Yale dijo que Kavanaugh mintió bajo juramento sobre la bebida y su anuario

(CNN) - James Roche, uno de los compañeros de habitación en la escuela del nominado a la Corte Suprema de Justicia Brett Kavanaugh, dijo este miércoles que el juez mintió bajo juramento sobre sus hábitos de bebida y sobre el significado de las publicaciones en su anuario.

En una columna de opinión publicada en la revista State, Roche escribió que “Brett Kavanaugh se presentó bajo juramento y mintió sobre su bebida y sobre el sentido de las palabras en su anuario. Lo hizo sin rodeos, sin titubeos o reservas”.

“En sus palabras y su comportamiento, el juez Kavanaugh ha mostrado desprecio por la verdad, por el proceso, por la ley, y por la responsabilidad”, agregó Roche. “Su disposición a mentir para evitar la vergüenza arroja dudas sobre la negación de las cuestiones más importantes de la agresión sexual”.

LEE: Kavanaugh espera saber cuál será su destino mientras los senadores revisan informe del FBIJames Roche, compañero de cuarto de Kavanaugh en el primer año de Yale.

Kavanaugh negó ante la Comisión Judicial del Senado que alguna vez hubiera perdido el conocimiento por beber demasiado. La declaración la hizo ante los senadores para responder una acusación en su contra de la profesora Christine Blasey Ford sobre que él la asaltó sexualmente cuando ambos estaban en la escuela secundaria a principios de la década de 1980. Kavanaugh negó las acusaciones y dijo que no tiene recuerdos de la fiesta a la que Ford hace referencia.

Roche dijo que él le cree a su amiga Deborah Ramírez, que acusó a Kavanaugh de exponérsele en una fiesta cuando ambos estudiaban en Yale,

Roche le dijo a Anderson Cooper de CNN este miércoles en la noche que “no hay ninguna posibilidad de que ella esté inventando esta historia”.

Kavanaugh ha negado las acusaciones de Ramírez. CNN se comunicó con la Casa Blanca para buscar una reacción a los comentarios de Roche, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento.

"Lo vi tanto en lo que yo consideraría como perder el conocimiento por beber como también lidiando con las repercusiones de ello en la mañana", le dijo Roche a CNN.

“Yo no socialicé con Brett”, agregó Roche. “Él regresaba a casa y era incoherente, tropezaba, a veces cantaba, ocasionalmente usaba esto (creo que era un casco de cuero viejo de fútbol americano), e incluso vomitaba y luego en la mañana tenía problemas para levantarse de la cama”.

Y agregó: “Yo no era un ángel en ese entonces, tampoco. Había veces en que yo hacía exactamente lo mismo”.

Roche le dijo a CNN que el FBI no lo había contactado sobre el caso Kavanaugh.

Roche escribió en la columna de opinión de State que no sabe si Kavanaugh atacó a Ford en la secundaria o si se expuso ante Ramírez en la universidad, “pero puedo decir que él mintió bajo juramento”.

En la aparición de Roche en Anderson Cooper 360, él dijo que estaba “asombrado” cuando escuchó a Kavanaugh decir que “boofing” significaba flatulencia y que el “Triángulo del Diablo” era un juego de beber, “porque esas palabras eran comúnmente usadas y hacían referencia a actividades sexuales… Los escuché hablar sobre esto regularmente. Creo que eso contribuyó a algunos de mis sentimientos sobre el hecho de que esos chicos trataban a las mujeres de una manera que no me gustaba”.

“Estuvimos en un cuarto juntos, nuestras camas estuvieron a tres metros de distancia durante un par de meses”, le dijo Roche a Cooper. “Y lo que me sorprende y me hace estar más interesado en hablar sobre ello no es solo que yo sé lo que él no está diciendo, ya sabes, la verdad, (sino) que yo sé que él sabe que él no dijo la verdad”.

Roche le dijo a CNN que su recuerdo de Kavanaugh es que "él estaba al borde de esto: era notablemente más pesado en su forma de beber que otras personas".

Él le dijo a Cooper que había pensado mucho en si hablar o no —“hay muy poco beneficio para mí y hay un lado negativo para mí”— pero que "al final del día se siente como que no hay suficientes personas que estén dispuestas y puedan decir de manera creíble" que conocen a Ramírez "y que ella no mintió y no quiso mentir... Y entonces me pareció que alguien tenía que levantarse y hablar por ella".

En la columna de Slate, Roche agrega que él fue criado en una familia republicana: su mamá fue representante estatal republicana en Connecticut, y su padre, “tiene una gorra de ‘MAGA’” (Make America Great Again).

“Esto no se trata de beber mucho o incluso de animar a otros a beber”, escribió Roche. “No se trata de usar lenguaje grosero o incluso sobre el área gris entre probar límites sexuales con alguien y el abuso sexual. Se trata de negar. Esto no se trata de enfrentar las consecuencias. Se trata de mentir”.

“Yo no era un santo, pero —a diferencia de Brett— no salgo en televisión nacional y testifico bajo juramente que lo era”, continuó Roche.

“En el caso de Brett, si él es inocente, debería aclararse”, escribió Roche. “Si no lo es, y le está mintiendo al país, eso debería descalificarlo para estar en la corte más alta de la Tierra. Eso parece justo”.

- Eli Watkins de CNN contribuyó con este reporte.