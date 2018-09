Una demanda civil afirma que Cristiano Ronaldo violó a una mujer en Las Vegas

(CNN) - Una mujer de Las Vegas, en Estados Unidos, acusó públicamente al futbolista portugués Cristiano Ronaldo de haberla violado en 2009, de acuerdo con una demanda civil presentada en un tribunal de Nevada el jueves.

Kathryn Mayorga afirma en el documento legal que conoció a Ronaldo en el hotel Palms Hotel and Casino en junio de 2009. Dijo que ella y una amiga aceptaron ir con Ronaldo y el grupo con el que este se encontraba después de que la estrella del fútbol las invitara a su suite.

Mayorga dijo que Ronaldo la invitó a unirse al grupo en el jacuzzi y que le dio unos pantalones cortos y una camiseta para cambiarse. La denuncia añade que mientras Mayorga se cambiaba de ropa en un baño, Ronaldo se le acercó, se desnudó ante ella y le pidió que le hiciera sexo oral. Mayorga dice que ella se rehusó, pero que Ronaldo la jaló hacia una habitación y que la violó mientras ella gritaba "no, no, no".

La demanda busca anular un acuerdo previo entre Mayorga y Ronaldo con el argumento de que la mujer estaba demasiado traumatizada al momento de dicho acuerdo como para tomar buenas decisiones y que tampoco tuvo una adecuada representación legal.

De acuerdo con la demanda civil, el acuerdo estipulaba que Mayorga no hablaría sobre las acusaciones que hizo contra Ronaldo en 2009 a cambio de un pago de 375.000 dólares.

La publicación alemana "Der Spiegel" reportó el viernes las acusaciones de abuso sexual en contra de Ronaldo mediante una entrevista con Mayorga. Un representante de Ronaldo respondió al reporte de "Der Spiegel" diciendo en parte que: "El reporte en SPIEGEL es descaradamente ilegal. Este viola los derechos personales de nuestro cliente Cristiano Ronaldo de una manera excepcionalmente seria. Este es un reporte inadmisible de sospechas en el área de la privacidad".

Ronaldo parece haber respondido a las acusaciones personalmente en una transmisión en vivo en Instagram el viernes en la que dijo: "Lo que dijeron hoy, noticias falsas, falsas. Se quieren promover a mi nombre. Es normal. Ellos quieren ser famosos, mencionar mi nombre. Sí, pero es parte de mi trabajo. Soy (un) hombre feliz y todo bien".

El video no deja claro si Ronaldo respondía directamente a una pregunta sobre las acusaciones en su contra.