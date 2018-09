¿Cómo impactará a la economía de Latinoamérica la guerra comercial entre EE.UU. y China?

(CNN Español) – El impacto de los vientos que soplan en contra de la economía de América Latina está contenido. Así podría resumirse lo que piensa nuestro invitado de esta semana en GloboEconomía Jorge Amato, director de Estrategia de Inversión para America Latina en Citi Private Bank, sobre cómo van a afectar las diferentes situaciones a la región. Él ve un "impacto contenido", como me lo dijo literalmente en el programa.

Según Amato, indudablemente "la falta de certidumbre" sobre las "reglas de juego" –que provocan las guerras comerciales y la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos– son un viento que sopla en contra. Pero, acotó, "nos vamos a sorprender quizás de que el impacto en muchas economías mundiales va a ser más moderado de lo que creíamos hace unos meses”.

Amato señala que la complejidad de las cadenas de producción global es tan acentuada hoy en día, que resulta muy aventurado decir que va a perder y a ganar cada país en este agite del “status quo” comercial que vivimos.

Está claro que en estos primeros meses nuestra región ha sufrido un impacto que se ha visto sobre todo en las monedas. La incertidumbre generó una aversión al riesgo y los capitales se dirigieron a los mercados más seguros –como EE.UU.–, abandonando los emergentes, con la consiguiente subida del dólar y la caída de muchas divisas de nuestra región.

Pero tras ese primer impacto, Amato dice que en Citi Private Bank ven esa circunstancia "como algo temporal", "con un impacto muy limitado sobre la inflación y las políticas monetarias de la región". Ojalá esté en lo cierto. Veremos. En todo caso es un análisis interesante, que te recomiendo para este fin de semana.

