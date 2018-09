Violan a una niña de siete años en un restaurante de Sudáfrica: indignación en el país por violencia sexual

(CNN) - Una niña de siete años fue violada en el baño de un popular restaurante familiar en Sudáfrica, dijo un portavoz de la policía sudafricana a CNN.

Un hombre de 20 años fue arrestado en conexión con el incidente, que ocurrió el sábado en Pretoria, dijo el portavoz Lungelo Dlamini.

"Un sospechoso ha sido arrestado y ha comparecido ante el tribunal el martes por este incidente. Permanece bajo custodia hasta su audiencia de fianza", dijo Dlamini.

Dijo que no podía dar más detalles, ya que la Fiscalía Nacional se había hecho cargo del caso.

La niña había ido al baño cuando el asaltante la agarró y la violó en el baño de hombres, según informes de los medios locales.

Su madre alertó a los clientes en el restaurante después de escuchar voces del baño cuando fue a buscar a su hija, según el informe.

Violencia sexual

El incidente ha causado indignación y enojo en el país, en medio de otros informes de alto perfil de violencia contra las mujeres en los últimos meses.

En otro caso esta semana, una mujer de 17 años que acababa de dar a luz en un hospital fue violada por un hombre que se hizo pasar por médico. Las autoridades dijeron que el incidente ocurrió en un hospital en la provincia de Eastern Cape, según medios locales.

Una estudiante universitaria de 23 años se quitó la vida en agosto, dos meses después de que informara que otro estudiante la había violado en el campus.

La violación y otras formas de violencia sexual contra las mujeres es un problema grave en Sudáfrica, según las estadísticas del Gobierno.

Según las estimaciones publicadas en junio por el servicio nacional de estadísticas de Sudáfrica, 138 de cada 100.000 mujeres en el país fueron violadas en 2016 y 2017.

"Esta cifra se encuentra entre las más altas del mundo. Por esta razón, algunos han etiquetado a Sudáfrica como la 'capital de la violación del mundo'", dijo.

Las mujeres sudafricanas, irritadas por el incidente, recurrieron a las redes sociales para pedirle al Gobierno que aumente las condenas por violación y otras formas de delitos sexuales.

"El sistema de justicia en Sudáfrica es demasiado indulgente con los crímenes inhumanos. La violación, la trata, el abuso infantil y los asesinatos deben tomarse con mayor castigo", escribió la usuaria de Twitter Evelyn Lobelo.

Algunas dijeron que ya no se sentían seguros en el país.

"Puedes ser violada en cualquier lugar de Sudáfrica, en un hospital, en el trabajo, en tu propio hogar, en un taxi/Uber/Taxify, escuela, etc, etc... Solo esperas y rezas para que no te suceda. Las mujeres temen por sus vidas todos los días en Sudáfrica. Porque incluso los hombres en quienes confiamos pueden no actuar bien", dijo Tandolwethu Zizipho Dingana en un tuit.

Muchas de las mujeres que comentaron observaron que los frecuentes incidentes de violación han convertido a Sudáfrica en un "lugar peligroso para criar niñas".

"Sudáfrica se ha convertido en una película de terror viviente. El abuso, la violación y el asesinato se han convertido en una tendencia cultural. Es doloroso, es horrible y es una atmósfera terrible para las nuevas y futuras generaciones. Un lugar peligroso donde criar a una niña", tuiteó TloTlo Boom.

