Servicio postal de Gran Bretaña pide a los ciudadanos dejar de enviar empaques vacíos de papas fritas por correo

(CNN) - El servicio postal de Gran Bretaña les está pidiendo urgentemente a los ambientalistas que dejen de enviar bolsas de papas fritas vacías sin un sobre, luego del lanzamiento de una campaña para pedirle al productor más popular de estos productos que deje de usar esos empaques plásticos.

La campaña por internet, que ha sido firmada por más de 310.000 personas, le pide al fabricante de papas británico Walkers, propiedad de PepsiCo, que haga sus bolsas plásticas más amigables con el ambiente.

Los activistas han publicado fotos de ellos mismos enviando sus bolsas vacías de papas fritas a través del Royal Mail con el hashtag #PacketInWalkers.

LEE: La gran mancha de basura y plástico del Pacífico que es 3 veces más grande que FranciaActivistas medioambientales están retornando sus paquetes de papas fritas a Walkers a través del servicio postal como parte de una campaña para pedir que la compañía haga sus empaques libres de plástico.

Gran Bretaña consume aproximadamente 6.000 millones de paquetes de papas fritas cada año, según el organizador de la campaña Geraint Ashcroft. La mayoría de esos empaques no son reciclables.

“Esa es una cantidad terrible de basura y un veneno para el ambiente”, escribió Ashcroft en la página web de la petición.

Walkeres, que produce 11 millones de bolsas de papas fritas a diario, ha dicho que tiene planes para hacer sus empaques libres de plástico para 2025.

En un comunicado enviado a CNN vía correo electrónico, un portavoz de Walkers dijo: “Hemos recibido algunos paquetes de vuelta y reconocemos los esfuerzos que se están haciendo para llamar nuestra atención sobre el tema de los residuos de paquetes. Los paquetes retornados serán usados para nuestra investigación, mientras trabajamos por nuestro compromiso de mejorar la capacidad de reciclaje de nuestros empaques”.

El portavoz agregó que PepsiCo está trabajando en una cantidad de formas para abordar el tema, incluyendo un piloto de empaque de comportase en Estados Unidos, India y Chile.

Pero algunos activistas dicen que esas propuestas no son suficientes.

El activista Jarred Livesey escribió en Twitter: “Esperar hasta 2025 para que usen empaques libres de plástico es demasiado. No es suficiente. Ustedes producen 4.000 millones de empaques al año. Estoy enviándoles esto de vuelta para que puedan lidiar con su propia basura. #PacketInWalkers”.

LEE: En el 2050 habrá más plástico que peces en el océano, según el FMI.@walkers_crisps 2025 is too long to wait for you to use plastic free packaging. It’s just not good enough. You produce 4 billion packs per year. I’m sending these back to you so you can deal with your own waste. #PacketInWalkers pic.twitter.com/S13uiZXpdx

— Jarred Livesey (@Jaz_Livesey) September 22, 2018

Algunos, sin embargo, han señalado que sería más amigable tanto ambiental como físicamente, abandonar su hábito de comer papas fritas por completo.

“Qué tal si, en vez de comprar papas fritas y enviar los empaques de vuelta a @walkers_crisps, salvamos nuestro planeta Y los niveles de colesterol al no comprar papas fritas”, escribió Lisa Ann Pasquale en Twitter.

Según la ley británica, el Royal Mail debe tratar los paquetes de papas fritas como correo siempre y cuando tengan bien la dirección. Ya que Walkers ha registrado una dirección de servicio postal, ningún usuario tiene que pagar por el servicio de envío, cualquier correspondencia a la compañía no requiere que se pague por un sello.

“Si un artículo es enviado apropiadamente y lleva la estampilla correcta, entonces el Royal Mail está obligado por la ley a entregarlo en la dirección correspondiente”, dijo un portavoz del Royal Mail en un comunicado enviado a CNN.

El servicio nacional de correo dijo, sin embargo, que “anima fuertemente” a los activistas involucrados en la campaña que usen un sobre.

“Si están participando de esta campaña les pediríamos que pongan los paquetes de papas en un sobre antes de enviarlo”, dice el comunicado, agregando que los usuarios que no empacan apropiadamente sus bolsas podrían causar retrasos o ser sacadas del sistema por completo.