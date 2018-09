Kavanaugh niega otras dos acusaciones ante la Comisión Judicial del Senado

(CNN) - Los investigadores republicanos de la Comisión Judicial del Senado le preguntaron el martes al candidato a la Corte Suprema Brett Kavanaugh sobre dos nuevas acusaciones en su contra, según una transcripción de una conferencia telefónica emitida por el comité.

En la transcripción dada a conocer el miércoles, Kavanaugh negó una acusación de haber agredido a una mujer con la que salía en 1998 mientras trabajaba para un abogado independiente, Ken Starr, que según los investigadores surgió de una denuncia anónima enviada al senador republicano de Colorado Cory Gardner.

"No, y estamos tratando con una carta anónima sobre una persona anónima y un amigo anónimo", dijo Kavanaugh. "Es ridículo. Completamente la dimensión desconocida. Y no, nunca he hecho algo así".

Luego se le preguntó a Kavanaugh, y lo negó categóricamente, una denuncia presentada por un hombre de Rhode Island –http://www.cnn.com/video/data/2.0/video/spanish/2018/09/26/kavanaugh-julie-swetnik-acusacion-controversia-pkg-isabel-morales.cnn.htmlcuyo nombre fue editado de la transcripción— planteada en una llamada a la oficina del senador demócrata de Rhode Island Sheldon Whitehouse "sobre una violación en un bote en agosto de 1985".

Kavanaugh ha negado otras tres acusaciones en su contra , todas involucrando a mujeres que se han pronunciado públicamente.

En un momento, Kavanaugh dijo que enfrentaba una "campaña de desprestigio" y sugirió que las acusaciones reveladas recientemente eran "simplemente absurdas e indignantes, quizás coordinadas".

El jueves, Kavanaugh está listo para testificar en una audiencia en la que también se presentará Christine Blasey Ford, una profesora de California que ha dicho que la agredió sexualmente mientras estaba borracho en una fiesta en sus años de escuela secundaria.