La cantante Belinda se queda en México: no será expulsada

(CNN Español) - La cantante y actriz Belinda no será expulsada de México, tal y como confirmó la Secretaría de Gobernación este lunes mediante un comunicado.

Las dudas sobre la permanencia de la cantante en el país surgieron después de que, el pasado 19 de septiembre, el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación demostrara que participó en un acto político a pesar de que Belinda está en el país en condición de extranjera.

Por ello, esta institución pidió a la Segob que investigara el caso "en términos de lo dispuesto en los artículos 33 de la Constitución Federal". Dicho artículo determina que "los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".

Para la Segob, sin embargo, el artículo no tiene aplicación en el caso de Belinda. Según explicó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, tras reunirse con la cantante, "de ninguna manera es aplicable para ella dicho artículo, ya que la finalidad del mismo atiende a otro tipo de conductas y circunstancias", se lee en la nota de prensa.

Este mediodía recibí en la @SEGOB_mx a la cantante y actriz @belindapop a quien le informé que para ella no es aplicable el Artículo 33 de la Constitución cuya finalidad atiende a otro tipo de conductas y circunstancias. pic.twitter.com/FiYMeiYw0D

— Alfonso Navarrete (@navarreteprida) September 24, 2018

La propia cantante hizo público, tras reunirse con Navarrete, que el artículo mencionado no le afectaba. Asimismo, dijo que continuará con el proceso para obtener la nacionalidad mexicana, al igual que otros miembros de su familia: "Amamos México", aseguró. "Queremos un México mejor", concluyó Belinda.

Ante las notas publicadas recientemente, de las cuales no he sido notificada por autoridad ninguna, decidí acudir a la Secretaría de Gobernación para informarme sobre el asunto.Me manifestaron que de ninguna manera me es aplicable el artículo 33 de la Constitución Mexicana.

— Belinda (@belindapop) September 24, 2018

Cuya finalidad atiene a otro tipo de conductas y circunstancias. Por mi parte continuaré con los trámites de naturalización, como otros miembros de mi familia. Quienes ya los concluyeron porque amamos a México y porque, como todos los mexicanos queremos un México mejor. pic.twitter.com/y2oaS6Kgnd

— Belinda (@belindapop) September 24, 2018