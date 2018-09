El obispo más anciano del mundo es chileno y tiene 103 años

(CNN Español) - Se llama Bernardino Piñera Carvallo y tiene 103 años recién cumplidos. Hasta aquí, nada fuera de lo común, más allá de la longevidad de su vida. Pero sí lo es su profesión: es el arzobispo emérito de La Serena (Chile), por lo que la Iglesia católica lo declaró como el obispo más anciano del mundo, según publicó la agencia Aciprensa este lunes.

El sacerdote, que es tío del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, celebró su 103 cumpleaños junto a su familia en la Fundación de las Hermanitas de los Pobres, lugar donde vive actualmente, relató Aciprensa.

CNN en Español trató de contactar con él para obtener algunas declaraciones, pero no se encontraba disponible.

"Bernardino no es sólo el obispo más antiguo y de mayor edad en el mundo. Es también el único obispo vivo que participó desde sus inicios en el Concilio Vaticano ||, convocado en la década de los 60 por el Papa Juan XXIII", recordó su sobrino en una publicación en Instagram.

Celebrando hoy los 103 años de nuestro tío el Obispo y Arzobispo Bernardino Piñera.

"Con sus casi 103 años nos contagia con su risa, energía y vitalidad", dijo Cecilia Morel, esposa del presidente, unos días antes, cuando el obispo les hizo una visita.

"Con sus casi 103 años nos contagia con su risa, energía y vitalidad"

— Cecilia Morel Montes (@ceciliamorel) September 12, 2018

Aciprensa relató que el obispo se reunió con el papa Francisco durante la visita de éste a Chile y que el pontífice le felicitó por llevar 60 años ejerciendo como obispo: "hermosa memoria viviente", dijo, de acuerdo a esta publicación.

Por su parte, Piñera describió al papa como alguien con "una gran personalidad que entra mucho a la gente", dijo a Aciprensa. "Lo admiro mucho. Sus encíclicas son maravillosas y le noto un ánimo apostólico único. Creo que es un gran papa”, concluyó.