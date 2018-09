Víctimas de abuso de la Iglesia católica de Alemania dicen que la indemnización que recibieron no es justicia

(CNN) - Matthias Katsch dice que tenía 13 años cuando un sacerdote de su escuela de jesuitas en Berlín lo acosó por primera vez. Sus calificaciones sufrieron y el sacerdote lo empujó a tener tutorías adicionales con su colega de enseñanza, otro sacerdote.

Este hombre, dice Katsch, lo desnudó en la sala de música de la escuela, lo inclinó sobre el banco del piano y lo golpeó en un ritual sádico que se repitió varias veces durante el año siguiente.

"Pensé que podría haber más niños como yo, pero siempre pensé que era el único con un segundo abusador. Fue una vergüenza terrible para mí", dice Katsch, ahora de 55 años y un activista que busca justicia para las víctimas de abuso en la Iglesia católica.

"Pero me sorprendió descubrir que no era el único. Hubo muchas víctimas que experimentaron exactamente lo mismo. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto era sistemático".

En 2010, Katsch hizo pública su historia, desencadenando un torrente de testimonios de docenas y luego de cientos de otros sobrevivientes.

El martes, la Conferencia de Obispos de Alemania publicó los resultados de su propio informe sobre el abuso sexual en la Iglesia católica en las últimas siete décadas.

Los números son asombrosos: "al menos" 3.677 personas han sido abusadas a manos de más de 1.600 sacerdotes y otros miembros del clero.

Más de la mitad de las víctimas tenían menos de 14 años, como Katsch en ese momento, y la mayoría de ellos eran niños.

Hablando durante el primer día de la Conferencia de Obispos de Alemania en Fulda, Alemania central, el martes, el cardenal Reinhard Marx, su presidente, describió los hallazgos como "vergonzosos".

"Siempre estamos conmocionados y profundamente conmocionados de que esto haya sucedido dentro de nuestra Iglesia, y todavía es posible hoy, cometidos por sacerdotes y clérigos, el pueblo de Dios. Aquellos a quienes se les dio la tarea de velar por las personas. Debemos ver esto. una y otra vez. Hemos abordado esto antes, pero debemos hacer más ".

Pero Katsch duda de que este informe realmente revele la magnitud de los crímenes cometidos. El informe cubre el "mínimo absoluto absoluto" de casos reportados voluntariamente por parroquias individuales, dice Katsch, agregando que él cree que la cantidad real de víctimas puede ser 10 veces mayor.

"Para los sobrevivientes, la urgencia es que ahora queremos saber la verdad. Hemos esperado durante tanto tiempo, ahora lo queremos", dice Katsch.

También cree que la Iglesia debe abordar el tema de lo que la Conferencia Episcopal Alemana llama "beneficios materiales para el reconocimiento del sufrimiento".

"El pago promedio a un sobreviviente es de 3.000 euros (3.500 dólares). Y sin embargo, la Iglesia alemana es la Iglesia más rica del mundo. Es ridículo. Y lo saben".

Si bien no está claro exactamente dónde se ubica la Iglesia alemana en la lista mundial de ricos católicos, es indudablemente extremadamente rica, mucho más que el Vaticano.