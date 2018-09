Este joven argentino conmueve las redes sociales con su hoja de vida escrita a mano: no tenía dinero para imprimirla

(CNN Español) – Mientras Argentina estaba de fiesta celebrando el día de la primavera el pasado viernes, Carlos Duarte, un joven de 21 años, seguía entrando a diferentes locales en Córdoba… no para bailar o unirse al festejo sino para intentar conseguir trabajo. No era fácil: más cuando estaba sin dinero para imprimir su hoja de vida y su abuela debió prestarle los pesos que necesitaba para la búsqueda. Una historia que conmovió a las redes sociales cuando Euge López, una trabajadora de un café al que Duarte entró, compartió la imagen de su curioso CV escrito a mano y los detalles de quien, antes de entregársela, le pidió disculpas por la presentación.

MIRA: El índice de desempleo en Argentina va en aumento This embed is invalid

" /> ( function() { var func = function() { var iframe_form = document.getElementById('wpcom-iframe-form-52d4410a99bcf4783d0b8b24e9722bb2-5ba97f744fb13'); var iframe = document.getElementById('wpcom-iframe-52d4410a99bcf4783d0b8b24e9722bb2-5ba97f744fb13'); if ( iframe_form && iframe ) { iframe_form.submit(); iframe.onload = function() { iframe.contentWindow.postMessage( { 'msg_type': 'poll_size', 'frame_id': 'wpcom-iframe-52d4410a99bcf4783d0b8b24e9722bb2-5ba97f744fb13' }, window.location.protocol + '//wpcomwidgets.com' ); } } // Autosize iframe var funcSizeResponse = function( e ) { var origin = document.createElement( 'a' ); origin.href = e.origin; // Verify message origin if ( 'wpcomwidgets.com' !== origin.host ) return; // Verify message is in a format we expect if ( 'object' !== typeof e.data || undefined === e.data.msg_type ) return; switch ( e.data.msg_type ) { case 'poll_size:response': var iframe = document.getElementById( e.data._request.frame_id ); if ( iframe && '' === iframe.width ) iframe.width = '100%'; if ( iframe && '' === iframe.height ) iframe.height = parseInt( e.data.height ); return; default: return; } } if ( 'function' === typeof window.addEventListener ) { window.addEventListener( 'message', funcSizeResponse, false ); } else if ( 'function' === typeof window.attachEvent ) { window.attachEvent( 'onmessage', funcSizeResponse ); } } if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); /* compat for infinite scroll */ } else if ( document.addEventListener ) { document.addEventListener( 'readystatechange', function(){ if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); } }, false ); } else if ( document.attachEvent ) { document.attachEvent( 'onreadystatechange', func ); } } )(); López le relató a CNN en Español que cuando el joven llegó al local de café y chocolates, había muchos clientes así que él esperó pacientemente. Cuando ella pudo atenderlo, la pregunta de Duarte fue si estaban buscando empleados. “Yo le dije que no, que por el momento no porque en realidad con la crisis que está pasando en el país realmente está bastante complicado”, recordó López. Sin embargo, ella le dijo que si quería dejara la hoja de vida: la tendría en cuenta cuando necesitarán contratar más gente.

“Y me dice: ‘Mira, pero es que yo ni siquiera tengo para imprimir”, añadió la mujer y relató que le contestó que no había problema que la escribiera a mano con sus datos personales y la experiencia que tenía. “Me entregó su currículo pidiéndome disculpas porque estaba escrito a mano. Pero la hoja estaba súper prolija: con dos colores de lapicera, él había venido con el cuadernillo desde su casa”. Lo que sería una otro caso más de algún argentino en busca de empleo, se robó el protagonismo en redes sociales cuando López lo publicó en Facebook el pasado viernes, tras su jornada de trabajo.

“Le puse carita feliz para cuando necesitemos gente ... Qué importa que no tenía para imprimir si lo que lo que quiere y lo que necesita es trabajar…”, escribió López sobre la imagen de la hoja de vida en la que se lee: “Estado civil: soltero”, "Secundario: completo”, “Experiencias: lavacopas, mozo, asesor comercial, albañil”. Al final, en color negro, Duarte agradece por aceptar el CV y pide disculpas por "la impresentable hoja".

Y los medios sociales hicieron su magia: en tan solo tres días, hasta el cierre de este artículo, la publicación ya acumula más de 7.500 compartidos y 11.000 ‘me gusta’ o reacciones. Algo que tomó por sorpresa a Duarte y a López.

“Yo esperaba el ‘me gusta’ de mi mamá, de mis amigas, y nada más. Que a lo mejor alguien lo compartiera, pero no que se iba a hacer tan grande”, explicó López. Al otro día de la publicación, el sábado, Duarte se comunicó con ella y empezaron a hablar. Ninguno lo creía. “Estaba muy conmovido, muy contento, muy feliz de todo lo que se había generado… asombrado como yo”.

Y este lunes, antes de que ella llegara a trabajar, él ya la estaba esperando: con una gran sonrisa, le dijo que tenía una entrevista de trabajo. “Antes de la entrevista fue a saludarme y a agradecerme y yo lo invité a desayunar. Y hablamos un rato. Estaba ansioso. Fue a la entrevista y ahí mismo le dieron todo los papeles para hacerse los exámenes antes de entrar a la empresa”. Carlos Duarte es el nuevo empleado de una fábrica de vidrios, según le contó él a López.

En ese nuevo contacto entre los dos, Duarte le dijo a Euge López a que fue su abuela quien le prestó el dinero para poder ir a buscar trabajo. “Estaba muy feliz y te das cuenta que quiere salir adelante.. sí o sí”. El domingo, ella actualizó en su perfil de Facebok la historia de Duarte: “Qué contenta debe estar su abuela, porque seguro mañana tendrá que prestarle más dinero, pero ahora para que pueda llegar a los lugares donde lo esperan con trabajo”.

Euge López dice que esta experiencia la tiene sintiendo en su “panza un dolor, pero es una mezcla de alegría, de ansiedad, de un montón de cosas lindas, porque leí tantos mensajes lindos”. Según explicó, aunque atraviesa una difícil situación con su mamá por una dura enfermedad, está muy contenta “porque evidentemente este chico necesitaba trabajar”. Y hoy agradece por haber frenado un momento, mirarlo y haber oído lo que tenía que decirle. “Con un solo granito de arena podés alegrar el corazón de alguien, aunque no sepamos nada de esa persona”, escribió en Facebook.

Hoy, reveló López, los dos tienen una entrevista en un canal de Córdoba y ella le tiene una sorpresa: ahora hay una nueva oferta de trabajo.