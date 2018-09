Las conversaciones de comercio entre Estados Unidos y China llegan a un punto muerto tras la guerra de aranceles

(CNN) - Las negociaciones entre Estados Unidos y China se han estancado después de que el presidente Donald Trump ordenara nuevos aranceles a los productos chinos.

Altos funcionarios estadounidenses, encabezados por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, han estado trabajando para poner fin al enfrentamiento comercial a través de la diplomacia. Se estaba preparando una nueva ronda de conversaciones para las próximas semanas, pero la decisión de Trump de imponer aranceles sobre un valor adicional de 200.000 millones de dólares en importaciones chinas parece haber evitado las negociaciones por el momento.

El viernes, un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que no hay nuevas reuniones planificadas actualmente.

"No hay una negociación programada entre Estados Unidos y China en este momento", dijo el funcionario. "Eso no significa que no sucederá".

Si bien no se habían programado formalmente reuniones entre funcionarios estadounidenses y chinos antes del anuncio de aranceles, los funcionarios habían sentado las bases para una nueva ronda de conversaciones a fines de septiembre que ahora parece estar apagada.

"No hay una reunión que esté en los libros", dijo el alto funcionario de la Casa Blanca.

Los impuestos que Trump anunció el lunes marcaron una escalada en una creciente guerra comercial entre Washington y Beijing. Los ayudantes de Trump se dividen en una mejor estrategia. Mnuchin ha dirigido esfuerzos diplomáticos para convencer a China de que modifique sus prácticas comerciales. Mientras tanto, los intransigentes dentro de la administración han abogado por un enfoque más difícil.

A pesar de las advertencias de consecuencias políticas, Trump se ha alineado con los intransigentes, al menos por ahora. Sigue convencido de que una batalla comercial con China se puede ganar y se ve reforzada por las encuestas que muestran que sus aranceles son populares entre su base de votantes republicanos.

Pero los analistas e incluso algunos de los asesores de Trump temen que las consecuencias de su guerra comercial no se desvanezcan rápidamente, incluso si se llega a un acuerdo. Varias empresas, entre ellas Target, Apple y Walmart, el minorista más grande del país, advirtieron a la administración en una carta que los nuevos aranceles sobre los productos chinos generarían aumentos de precios. Y Jack Ma, el multimillonario jefe de Alibaba, dijo esta semana que la incipiente guerra comercial ha socavado su promesa de traer 1 millón de empleos a Estados Unidos.

"Esta promesa fue sobre la base de una cooperación amistosa entre China y Estados Unidos y de relaciones comerciales bilaterales razonables, pero la situación actual ya ha destruido esa base", dijo Ma. "Esta promesa no se puede completar".

Beijing ha prometido tomar represalias y está dispuesta a imponer aranceles de 60.000 millones de dólares en bienes estadounidenses a partir de la próxima semana.

Incluso mientras anunciaba nuevos aranceles s esta semana, Trump amenazó con una ronda adicional de impuestos a importaciones chinas por valor de 267.000 millones de dólares si Beijing toma represalias contra los agricultores o trabajadores industriales de EE.UU. Eso significaría esencialmente que todas las importaciones chinas a los Estados Unidos estarían sujetas a aranceles.

Al mismo tiempo, Trump no ha descartado nuevas negociaciones con China, incluida una posible reunión con el presidente de China, Xi Jinping, tal vez en el marco de la cumbre del G20 programada para noviembre en Argentina.

Algunos funcionarios han dicho que las conversaciones pueden tener mayores posibilidades de éxito después de las elecciones de mitad de período de noviembre, aunque las profundas pérdidas republicanas podrían llevar a Trump a replantear una línea más dura sobre un tema que él cree que es políticamente ventajoso.

Trump ha elogiado su buena relación con Xi como una razón para creer que el enfrentamiento comercial se puede resolver.

"Quieren llegar a un acuerdo, y veamos si podemos llegar a un acuerdo", dijo este viernes por la noche durante un mitin de campaña en Missouri.

Trump también ha cuestionado si su postura comercial dura ha empujado a China a ser menos cooperativa en la aplicación de la presión de las sanciones sobre Corea del Norte.

"Espero que sigan siendo útiles", dijo durante una conferencia de prensa de East Room esta semana. "Hay una pregunta sobre eso".

Cristina Alesci, Jeremy Diamond, Matt Rivers y Donna Borak de CNN contribuyeron a este informe.