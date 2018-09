Kenya levanta la prohibición de la película lésbica 'Rafiki', haciéndola elegible para los Oscar

(CNN) - Un alto tribunal de Kenya ha levantado temporalmente la prohibición de 'Rafiki', una película sobre el amor entre dos mujeres.

MIRA: Exluchadora de artes marciales mixtas podría ser la primera indígena lesbiana en el Congreso de EE.UU.

El fallo permitirá a los adultos kenianos ver la película por primera vez en el país por solo una semana.

La película fue prohibida por la Junta de Cine y Clasificación de Kenya (KFCB) en abril debido a su tema lésbico.

La Junta de Cinematografía y Clasificación de Kenya (KFCB) dijo que 'Rafiki' fue prohibida debido a la intención de "promover el lesbianismo" en el país.

"La película ha sido restringida debido a su tema homosexual y la clara intención de promover el lesbianismo en Kenya contrariamente a la ley", dijo un comunicado de la junta.

Su director Wanuri Kahiu presentó una demanda a principios de este mes desafiando el fallo de la junta de censura.

Los abogados de Kahiu argumentaron que la prohibición de la película violaba su derecho constitucional a la libertad de expresión y la libre expresión como artista.

MIRA: Estos países le llevan ventaja a EE.UU. en cuanto a derechos de los transgénero

Reaccionando al juicio del alto tribunal, Kahiu publicó una declaración emocional en Twitter.

"Estoy llorando. En un aeropuerto francés. ¡Tanta alegría! ¡Nuestra Constitución es FUERTE! ¡Den gracias a la libertad de expresión! ¡LO HICIMOS! Pronto publicaremos sobre la presentación en Nairobi", dijo.

I am crying. In a french airport. In SUCH Joy! Our constitution is STRONG! Give thanks to freedom of expression!!!! WE DID IT! We will be posting about Nairobi screening soon. Follow @rafikimovie

— Wanuri (@wanuri) September 21, 2018

La decisión del tribunal ahora hace que 'Rafiki' sea elegible para ser presentada para la película de Mejor Película Extranjera en los Premios de la Academia del próximo año.

De acuerdo con las reglas de la Academia, una película debe mostrarse en el país donde se produjo durante siete días consecutivos para ser elegible.

La película se proyectará en la capital de Kenya, Nairobi, del 23 de septiembre al 29 de septiembre, dijo Kahiu.

La película hizo historia en mayo de este año como la primera cinta de Kenya que se estrenará en el festival de cine de Cannes.

FOTOS | Los famosos que han revelado su orientación sexual

Inspirada en el ganador del cuento 2007 "Jambula Tree" de la escritora ugandesa Mónica Arac Nyeko, "Rafiki", que significa "amiga" en swahili, es la historia de amistad y amor tierno que crece entre dos mujeres jóvenes en medio de la familia y las presiones políticas, de acuerdo con el material promocional de la película.