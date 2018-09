Las mentiras económicas sobre la inmigración en Estados Unidos

(CNN Español) – Llevamos mucho tiempo escuchando afirmaciones sencillamente falsas sobre la inmigración en Estados Unidos: claras y llanas mentiras que, en ocasiones, también son insultos. Como esa vez en que el presidente Donald Trump dijo que "ha venido a este país lo peor de cada país", los llamados por el, "bad hombres".

Pues bien, es importante desmentir esas falsedades. Y desde una óptica exclusivamente económica el tema es más que evidente. En este momento, la inmigración es necesaria en Estados Unidos por una larga lista de razones. Justamente, hemos conversado sobre algunas de ellas con nuestro invitado esta semana en GloboEconomía, el profesor de Columbia University Christopher Sabatini.

Por ejemplo, suele creerse que la llegada de inmigrantes les quita el trabajo a los estadounidenses. No es cierto. Hay un factor demográfico de la población que sencillamente hace necesaria esa inmigración. Además, en los casos sobre los que hay más ruido, resulta que el movimiento migratorio actual es al contrario. Ahora mismo hay más mexicanos volviendo a su país que entrando a EE.UU.

Sin mencionar que hay profesiones y trabajos en el país que desde hace mucho tiempo solo se cubren gracias a la inmigración. Esta afirmación es válida para campos y sectores tan dispares como el agrícola o la programación, pasando por otros tan vitales como la medicina, donde la necesidad de médicos y enfermeras es proverbial desde hace décadas.

Hay muchos mas aspectos económicos que vale la pena tener claros a la hora de hacer un juicio sobre lo que aporta o no la inmigración. Y, como mencioné, algunos de ellos los hemos abordado en esta charla con Christopher Sabatini, que os recomiendo.

