Para algunos uruguayos es más barato hacer las compras en Argentina

(CNN Español) - En Argentina un litro de combustible cuesta entre US$ 0,84 y US$1, pero en Uruguay cuesta entre US$ 1,66 y US$ 1,72. Casi un 40 % más.

La crisis económica que sufre Argentina ha debilitado su moneda. El peso argentino pasó de $18,41 por dólar en enero de 2018 a $ 39,21 en septiembre. Este año, en agosto, por primera vez en su historia el peso uruguayo superó en valor al argentino.

Además del combustible hay diversos productos que tienen precios muy distintos en ambos países.

Por ejemplo una botella de agua mineral de dos litros en Argentina cuesta US$ 0,78 y en Uruguay US$ 1,24. Un litro de leche está a US$ 0,64 en Argentina y US$ 0,97 en Uruguay.

Para los uruguayos que viven a unos pocos kilómetros de Argentina les es muy rentable hacer las compras del otro lado de la frontera.

Puente internacional General San Martín en la frontera entre Uruguay y Argentina

Ciudades como Fray Bentos, Paysandú o Salto están a menos 50 kilómetros de ciudades argentinas. Al ser miembros del Mercosur se permite la libre circulación de personas y los trámites en la aduana son muy sencillos.

Sin embargo, esto ha generado pérdidas significativas a los comerciantes uruguayos. Jorge Ledesma, Presidente de Centro comercial e industrial de Paysandú, dijo a CNN que “desde que se aceleró la devaluación en Argentina las ventas han caído un promedio del 30%”.

El gobierno uruguayo reaccionó ante esto y definió bajar el precio de los combustibles en las localidades de frontera. El ministro de Economía, Danilo Astori, anunció el lunes 10 de septiembre una devolución del 24% en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IMESI). La medida es por 30 días, pero puede ser extendida. En Uruguay el Estado tiene el monopolio de la venta de combustibles y es quien fija su precio en el mercado.

Además se estableció que cada personas solo puede ingresar 5 kilos de mercancías a Uruguay. Ledesma, quien lleva 27 años dedicado al comercio, dijo a CNN que las medidas “son correctas” pero no son una solución definitiva.

“La devolución de Imesi para los combustibles empareja la competitividad en ese rubro, pero hay otros rubros que la diferencia en los precios es muy grande” dijo Ledesma a CNN.

Los comerciantes temen que de continuar estas diferencias en los precios golpee al empleo en la zona. “Más del 20% de los trabajos aquí, dependen del comercio. Muchos comerciantes al tener pérdidas van a ir por el camino más antipático, que es despedir personal” dijo Ledesma.

Mientras tanto, el gobierno argentino continúa tomando medidas para controlar el precio del dólar y mantenerlo por debajo de los 40 pesos por dólar.