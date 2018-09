Tiroteo en Maryland deja al menos tres muertos y dos heridos

(CNN) - La Oficina del Sheriff del condado de Harford en Maryland dice que están respondiendo a un tiroteo que involucra a varias víctimas.

Según reportes iniciales, cinco personas recibieron disparos: tres de ellas murieron.

El tiroteo se produjo en la instalación de soporte de una compañía farmacéutica.

"Podemos confirmar que hubo un tiroteo en el área de Spesutia Road y Perryman Road. Hay varias víctimas. La situación está en curso. Por favor eviten el área", escribió la Oficina del Sheriff en su página oficial de Facebook.

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, tuiteó desde su cuenta oficial diciendo que están monitoreando de cerca la situación.

We are closely monitoring the horrific shooting in Aberdeen. Our prayers are with all those impacted, including our first responders. The State stands ready to offer any support. https://t.co/fzugpo8C1Z

— Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) September 20, 2018

El FBI está respondiendo a la situación en el condado de Harford, según afirmaron en un tuit.