Tiroteo en Wisconsin, EE.UU., deja al menos 5 heridos

(CNN) - La Policía de Middleton, Wisconsin, confirmó a CNN que emitió una orden a todas las personas en el área de un tirador activo reportado para que se refugien debido a lo que describió como una "escena activa" con un atacante.

La policía de Middleton le dice a CNN que es en la zona 1800 de Deming Way en Middleton, WI.

El jefe de la policía de Middleton, Charles Foulke, informó a los funcionarios de la ciudad que cinco personas resultaron heridas como producto de un tiroteo este miércoles. La cifra incluye al presunto atacante, según Mike Davis, administrador de la ciudad de Middleton, Wisconsin. El sospechoso, añadió Davis, está en estado crítico.

Y añadió que el bloqueo en el área "ya no es necesario".

Cuatro víctimas del tiroteo están siendo atendidas en el hospital UW Health University, en Madison, según el portavoz de la institución, Andrew Hellpap. Sin embargo, el funcionario no proporcionó información sobre la condición de las víctimas o si la clínica también está atendiendo al supuesto atacante.

Según la Policía de Middleton, la llamada sobre el tirador activo ocurrió alrededor de las 10:25 de la mañana, hora local, y las autoridades se encuentran en el proceso de evacuar el edificio ubicado en 1850 de Deming Way en Middleton, así como los lugares aledaños.

El alcalde de Middleton Gurdip Brar le dijo a CNN que no puede entender lo que ocurrió en su pequeña ciudad. "Mi corazón está con las personas involucradas en el tiroteo. Uno nunca pensaría que este tipo de cosas pasaría en tu ciudad", señaló.

Productores de CNN han hablado con muchos edificios en el área, incluida una tienda de mascotas y un restaurante, y quienes están adentro confirman que se encuentran a salvo y permanecen bajo el cierre de emergencia.

Además, el FBI de Milwaukee confirmó que están respondiendo a la escena con asistencia a los cuerpos de seguridad locales.

