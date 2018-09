Brett Kavanaugh y Christine Blasey Ford testificarán sobre acusaciones de acoso sexual en el Senado de EE.UU.

(CNN) - El líder republicano en la Comisión Judicial del Senado dijo este lunes que convocaría nuevas audiencias públicas en una semana después de que surgieran acusaciones de agresión sexual contra el candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh.

Tanto Kavanaugh como Christine Blasey Ford, la mujer que lo ha acusado de acoso sexual y físico, testificarán ante el panel, en un evento taquillero que podría decidir el destino del juez.

El anuncio, hecho por la presión de legisladores de que se examinen las nuevas acusaciones, retrasará lo que había sido una senda de aterrizaje hacia la confirmación del nominado del presidente Donald Trump.

Los intereses políticos de la Casa Blanca y de los miembros del Congreso son enormes ya que el movimiento #MeToo ha galvanizado a las mujeres antes de las eleciones legislativas clave de noviembre.

Kavanaugh duró más de nueve horas en la Casa Blanca este lunes, a puerta cerrada con su equipo de confirmación.

Un funcionario que trabaja de cerca con su equipo describió el estado de Kavanaugh como “alterado, pero enfocado”, y agregó que la conversación se centra en torno a “defender su integridad”.

El que Kavanaugh se vuelva el nuevo juez de la Corte Suprema dependerá ampliamente en su actuación y la de Ford frente al panel judicial y la audiencia nacional de televisión. Antes de que las audiencias fueran anunciadas, ambos dijeron que esperaban testificar sobre las acusaciones.

“El juez Kavanaugh espera una audiencia donde pueda limpiar su nombre de esta acusación falsa. Él está preparado para testificar mañana si el Senado está listo para escucharlo”, dijo el viceportavoz de la Casa Blanca Raj Shah en un comunicado este lunes.

En la Casa Blanca, Trump dijo que está abierto a un retraso con el fin de mantener el proceso en curso y eventualmente confirmar a Kavanaugh.

“El juez Kavanaugh es una de las personas de mayor calidad que jamás haya conocido. Él tiene un intelecto sobresaliente y es un juez sobresaliente y respetado por todo el mundo. Nunca ha tenido ni siquiera una pequeña mancha en sus registros”, dijo Trump. “Si hay una pequeña demora, habrá una pequeña demora”.

La consejera senior de la Casa Blanca Kellyanne Conway les dijo a los reporteros este lunes que Ford “no debería ser ignorada o insultada; debería ser escuchada”.

“Nunca he hecho nada como lo que la acusadora describe, ni a ella ni a nadie”, dijo Kavanaugh. “Porque esto no ha pasado no tengo idea quién estaba haciendo esta acusación hasta que ella se identificó ayer. Espero hablar con la Comisión Judicial del Senado de cualquier forma que el comité considere apropiado para refutar esta falsa acusación, de hace 36 años, y defender mi integridad".

El comunicado de Kavanaugh llegó poco después de que Ford dijera a través de su abogado que esperaría hablar en el Congreso para contar su lado de la historia.

Según varias fuentes, Kavanaugh también contrató a Beth Wilkinson, de la firma de abogados Wilkinson Walsh y Eskovitz, para que fuera abogado. Wilkinson no ha contestado las llamadas de CNN para buscar un comentario.