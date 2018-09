Southern Phantom: el caballo de rostro blanco del que todos hablan

(CNN) - Su recorrido cómo caballo de carreras recién ha comenzado, sin embargo, según su entrenador, ya hay gente haciendo fila para usar a Southern Plantation como semental.

El potro de dos años no ha logrado triunfos en las tres carreras en las que ha competido, pero ya tiene la popularidad de un ganador la Triple Corona, y todo se debe a su singular apariencia.

La estrella de las redes sociales ostenta un pelaje único: un cuerpo color marrón con un rostro que parece haber sido sumergido en un balde de pintura blanca. Southern Phantom también tiene ojos de colores diferentes, uno azul y otro marrón, una cola que va de color oscuro a claro y lo que parecen medias blancas hasta la rodilla.

"Es el caballo más bello e inusual que jamás haya visto," escribió un seguidor en la página de Facebook del potro.

"Nunca he visto un purasangre con estas marcas," escribe otro.

"El punto culminante de mi visita al (Hipódromo de) Saratoga este año".

Todos hablan del caballo cada vez que se presenta.

"Le sacan fotos a diario. Me molesta un poco porque estoy acostumbrado a que toda la atención esté puesta en mí," le dijo el locuaz entrenador de Souther Plantation, Eric Guillot a CNN Sport.

El Fantasma de la ópera

Parece que Southern Phantom estaba destinado a la fama. Ha sido muy popular desde que nació.

En aquel momento, Guillot se puso en contacto con un amigo en la revista Bloodhorse, quien a su vez tuvo la idea de llevar a cabo un concurso para darle nombre al potro.

"¡Yo fui el encargado de revisar todos esos nombres!" dijo Guillot. "Íbamos a dejar que siguiera un par de semanas, pero se hizo tan popular... habíamos recibido 2.800 nombres en tan solo cuatro días, así que dije -oye, detengamos esto para que yo pueda elegir un nombre-'"

"No quería tener que revisar 10.000 nombres," agrega Guillot.

Guillot eligió Southern Phantom porque es una mezcla del nombre de sus establos, Southern Equie Stables, y un tributo adecuado a la máscara blanca del Fantasma de la ópera.

"Hubo 2.799 personas que nos odiaron porque no usamos los nombres que propusieron," se ríe Guillot.

"Tenemos que ponerle protector solar en la cara"

Pero con las marcas de blanco puro de Southern Phantom, viene la piel sensible - tiene que usar protector solar.

"Tiene la piel muy sensible con toda la parte blanca y el pigmento es de un color rosa muy pronunciado," explica Guillot.

"Cuando está en el potrero es necesario ponerle protector solar la cara. Incluso, la mezcla de granos hace que su nariz se ponga rosada, así que hay que lavarlo todos los días," dice su entrenador.

Grabbed a couple pictures of Southern Phantom after he schooled in the paddock earlier at Saratoga. He's magnificent! pic.twitter.com/nkdCK3Yx5P

— EddieP (@EdPiluso) September 1, 2018

Guillot dice que durante toda su trayectoria como entrenador nunca ha visto un purasangre tan único como Southern Phantom.

"Había visto a Jack Van Berg a principio de los 90 con Tri Chrome cuyo cuerpo tenía mucho blanco, como si lo hubieran pintado, pero nunca la singularidad de un caballo con la cabeza completamente blanca, con ojos de distinto color y tanto blanco en su panza y su cola".

Guillot no está seguro de donde surgió el patrón de color blanco salpicado.

El padre de Southern Phantom es Bodemeister, un caballo entrenado por Bob Baffert que ganó el Derbi de Arkansas de 2012 y quedó segundo en el Derbi de Kentucky y en el Preakness Stakes en el mismo año. Y su madre, Out For Revenge, fue engendrada por el campeón del Preakness Stakes de 2005, Bernardini. Los tres caballos fueron bayos, y Bodemeister tiene una mota blanca en su rostro.

¿Mutación?

"La respuesta corta al porqué su pelo es así, es que probablemente hay una mutación de uno o más genes ligados a la pigmentación," le dijo la profesora y directora del Laboratorio de Genética Veterinaria, Rebecca Bellone a CNN.

"Hay varios cientos de genes que han sido descritos en los mamíferos que están ligados a la pigmentación," dice ella, y agrega que es imposible diferenciarlos con solo mirar al caballo.

Bellone dice que no es inusual que un caballo tenga un ojo azul y otro marrón si tiene "marcas faciales grandes," comenta Rebecca.

"Es algo típico en otros caballos: En Southern Phantom el costado del rostro con el ojo azul tiene más blanco que el del ojo marrón," agrega Rebecca.

Si bien Bellone no considera que las marcas de Southern Phantom seab raras, sí dice que pueden ser consideradas inusuales en un purasangre.

"Lo interesante para mi como genetista es el hecho de que los caballos en este pedigrí no exhiben muchas marcas blancas en el rostro y en las piernas," dice ella.

"Me encantaría saber cuál es el cambio o cuáles son los cambios en el ADN que causaron este hermoso patrón".

Según el Libro General de Caballerizas de Weatherbys, el bayo es el color más predominante en los potros purasangre - aunque el pelaje puede cambiar a medida que el caballo va creciendo.

Dice que "un potro marrón podrá llegar a la adultez con un color gris si el padre y/o la madre es gris"

'No es el cuco'

Si bien las palabras "raro," "escalofriante," y "horripilante" han sido mencionadas en el hipódromo cuando pasa Southern Phantom, Guillot las descarta rápidamente.

"No es el cuco, no morderá - muchos sienten que la vida es aterradora".

"Es muy amigable, y orientado hacia las personas," agrega.

Muy al estilo de Guillot, cuando Southern Phantom saltó a la fama pegó una pizarra afuera de su casilla en la que ofrecía tomarse fotografías con el potro por un precio - dependiendo del género y la apariencia del cliente.

"Yo solo bromeaba," se ríe. "Si hubiera cobrado US$ 5 por cada fotografía probablemente habría hecho el mejor negocio de mi vida".

¿Superestrella?

En cuanto al futuro de de Southern Phanton en las carreras, Guillot está tranquilo.

"Creo que le irá bien. Está mejorando," dice. "No sé si es una superestrella, pero le irá bien".

Hasta ahora, el mejor resultado de Southern Phantom ha sido el tercer lugar en su segunda carrera en el Hipódromo de Saratoga. Quedó en quinto lugar tanto en su debut como el 3 de septiembre, cuando tuvo un arranque lento.

Pero Guillot entiende el impacto comercial que tendrá si llega a ganar.

"Si llega a ganar la carrera apropiada, será un potro fenomenal porque conseguirá 100 yeguas solo por la popularidad de su mercado," dijo Guillot.

Si bien Guillot no puede ponerle un precio a lo que podrían cobrar por Southern Phantom, está seguro de una cosa - hay demanda.

"Tengo una fina de un kilómetro de largo de gente que lo quiere".