Megatormentas de categoría 6: ¿cómo deben prepararse las ciudades?

(CNN) - La devastación del tifón Mangkhut en Hong Kong este fin de semana provocó dudas sobre la capacidad a largo plazo que tiene la ciudad para resistir las tormentas, que muchos temen empeorarán con el cambio climático.

En una ciudad que se enorgullece de estar preparada para los ciclones tropicales y de su infraestructura moderna, el daño generó preguntas sobre lo que habría podido ocurrir si Hong Kong hubiera sido golpeada directamente por el epicentro del tifón y de si está lista para enfrentar las megatormentas que se pronostican.

"En el futuro, de hecho en este momento, el Gobierno necesita mirar y enfocarse, particularmente en las áreas costeras, con mucho más cuidado", dijo Edward Ng, profesor de arquitectura en la Universidad China de Hong Kong.

Ng, quien se especializa en diseño ambiental y sostenible y climatología urbana para la planificación de ciudades, señaló que las tormentas serán cada vez más frecuentes y grandes debido al cambio climático.

A raíz de este fenómeno, es probable que aumente la "intensidad de máxima velocidad del ciclón tropical", según le indicó a CNN Ping-Wah Li, alto funcionario científico senior del Observatorio de Hong Kong.

Según Ng, los principales problemas que enfrentan las ciudades costeras son el control de inundaciones, las marejadas ciclónicas y el aumento del nivel del mar. "El gobierno está estudiando los problemas, pero no lo suficiente", aseveró.

Ng señaló que se había trabajado en reforzar las defensas de Hong Kong, pero que se necesitan "cientos de millones de dólares" para defender la costa apropiadamente.

La regulación es clave

Otros expertos expresaron su preocupación por la disposición estructural de algunos edificios de Hong Kong para resistir el deterioro de las condiciones climáticas.

"Lo que vemos en Hong Kong es que las áreas bajas son el problema y es ahí donde el Gobierno realmente tiene que reconsiderar cómo regula la construcción", dijo Sony Devabhaktuni, profesor asistente de arquitectura en la Universidad de Hong Kong.

Observando un futuro en el que se predice que el cambio climático empeorará las condiciones, los arquitectos están considerando formas de mejorar las técnicas de construcción en la ciudad.

Escombros causados por el tifón Mangkhut fuera de una urbanización en el paseo marítimo de Hong Kong, el lunes 17 de septiembre de 2018. (Crédito: AP Photo / Vincent Yu)

Devabhaktuni insistió en que la regulación es clave para garantizar la seguridad en el futuro, y agregó que Hong Kong estaba relativamente libre de corrupción y que la industria de la construcción de la ciudad es "bastante sólida", con una larga experiencia en la construcción de torres altas.

"Tenemos que mejorar en la planificación urbana para evitar la construcción cerca de las zonas costeras", advirtió el profesor Gabriel Lau, director de geografía y gestión de recursos en la Universidad China de Hong Kong.

¿Y si llega un huracán de categoría 6?

La posibilidad de que cambio climático provoque tormentas más potentes ha llevado a los expertos en EE.UU. a preguntarse si la advertencia más alta para un huracán o una tormenta tropical debería extenderse de categoría 5 a un nuevo nivel de 6.

En 2016, el respetado meteorólogo estadounidense Jeff Masters, quien abogó por la necesidad de una categoría 6 para describir los huracanes con vientos superiores a los 322 kilómetros por hora, provocó un acalorado debate con afirmaciones de que los llamados huracanes de "cisne negro", esas tormentas extremas y sin precedentes, serían cada vez más comunes.

Ventanas de un edificio de oficinas dañadas por el tifón Mangkhut en Hong Kong. (Crédito: Wang Shen / Xinhua vía AP)

Los estudios sugieren que la intensidad de los ciclones tropicales aumentará a medida que el clima se calienta. Refiriéndose a un estudio de 2016 publicado en la revista Science Magazine, Masters sugiere que un huracán de 378 kilómetros por hora hacia el final de siglo es una posibilidad.

Hong Kong ha experimentado sus propias tormentas devastadoras anteriormente. El gran tifón de 1937, que se estima fue el peor que ha golpeado a Hong Kong, mató a 11.000 personas.

En una publicación este fin de semana, Masters dijo que Mangkut puede ser una de las tormentas más costosas de las que se tiene registro.

"Debido a la gran cantidad de desarrollo que ha ocurrido en la región en los últimos años, Mangkhut podría clasificarse como uno de los diez tifones más caros registrados en Asia, si sus daños alcanzan los 5.000 millones de dólares", indicó.

Y los daños potenciales de las futuras megatormentas probablemente serían aún mayores.