Acusan a novelista que escribió 'Cómo asesinar a tu esposo' de matar a su esposo

(CNN) - En 2011, la novelista romántica de Oregon Nancy Crampton-Brophy publicó un artículo de WordPress titulado "Cómo asesinar a tu marido".

"Como escritora de suspenso romántico, paso mucho tiempo pensando en el asesinato y, en consecuencia, en el procedimiento policial", comenzó el artículo.

En junio de este año, el esposo de Crampton-Brophy, Daniel Brophy, de 63 años, fue encontrado muerto a tiros en el Instituto Culinario de Oregon, donde trabajaba.

Tres meses después, Crampton-Brophy, de 68 años, fue arrestada en relación con la muerte.

De acuerdo con una denuncia penal del Tribunal de Circuito del Estado de Oregon, Crampton-Brophy ha sido acusada de asesinato y uso ilegal de un arma.

"Con base en la información aprendida durante la investigación, los detectives creen que Nancy L. Crampton-Brophy es la sospechosa del asesinato de Daniel C. Brophy", dice un comunicado de la Oficina de Policía de Portland.

Ni la publicación ni la denuncia penal indicaron un motivo presunto.

CNN se comunicó con el abogado de Crampton-Brophy para hacer comentarios. Su próxima aparición en la corte está programada para el 17 de septiembre.

'Estar equivocado nunca se sintió tan bien'

Las tramas vaporosas y pecaminosas de los libros de Crampton-Brophy, junto con su tratado sobre el homicidio conyugal, agregan un giro extraño al caso.

El ensayo "Cómo asesinar a tu marido" fue publicado en un blog llamado See Jane Publish. El blog fue puesto privado, pero The Oregonian informa que el texto de 700 palabras se dividió en secciones que detallan los pros y los contras del homicidio de un marido.

"El divorcio es caro, ¿y realmente quieres dividir tus posesiones?", se dice que Brophy escribió.

Entre sus muchos trabajos, Brophy publicó una serie de libros con el lema "Wrong Never Felt So Right" ('Estar equivocado nunca se sintió tan bien'). Incluyen historias de intento de asesinato, infidelidad, crimen y desenfreno general, todos temas comunes para las novelas románticas de suspenso.

"Los escritores son mentirosos", dice Brophy en una biografía en el sitio web de su perfil de autora.

"No recuerdo quién dijo eso, pero no es verdad. Al escribir ficción, cavas hondo y desentierras partes de tu propia vida que has olvidado o que has enterrado profundamente. De acuerdo, a veces es más inteligente cambiar el final".