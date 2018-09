Imagen solemne: águila se une al homenaje de unos bomberos en el aniversario del 11 de septiembre

(CNN) - Los bomberos en Minnesota tuvieron una sorpresa "increíble" durante un monumento para conmemorar el aniversario de los ataques del 11 de septiembre.

Los bomberos se reunieron en Coon Rapids, Minnesota, el martes por la mañana cuando un águila aterrizó en la parte superior de un camión de bomberos que formaba parte del homenaje en el aniversario del 11 de septiembre.

El jefe del departamento de bomberos de Andover, Jerry Streich, capturó un video en Facebook Live. El águila descansó brevemente en uno de los camiones aéreos colocados en un puente en la carretera 10. Una gran bandera estadounidense ondeaba mientras los asistentes tomaban en el momento solemne. El águila luego se fue volando y desapareció en el cielo.

"Fenomenal", dijo Streich en el video. "Estamos todos listos aquí, para que nadie se olvide. Y allí va el águila, aterrizó justo encima de la antena. Increíble ..."

El video ha acumulado más de 1 millón de visitas desde que el Departamento de Bomberos de Andover lo compartió.