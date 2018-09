Kimi Raikkonen se va de Ferrari y vuelve a la escudería donde empezó

(CNN) - El excampeón mundial Kimi Raikkonen dejará Ferrari al final de la temporada después de cinco años con el equipo de Fórmula Uno, anunció el equipo italiano este martes.

El piloto de Sauber, Charles Leclerc, de 20 años, considerado uno de los talentos jóvenes más brillantes de la F1, reemplazará a Raikkonen. El finlandés de 38 años firmará un contrato de dos años con el equipo suizo por el que hizo su debut en la F1 en 2001.

LEE: Fórmula Uno: así funciona el dispositivo 'halo', que salvó la vida de un piloto

Leclerc ha logrado en cinco ocasiones estar entre los 10 primeros en su temporada de debut, incluyendo su mejor sexta carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán. En total, Leclerc acumuló 13 puntos en 14 carreras en 2018, alcanzando así una de las mejores temporadas de cualquier piloto de Sauber en los últimos años.

'¿Adivina quién regresó?'

Raikkonen, quien ha estado detrás de Sebastian Vettel en la jerarquía de Ferrari en las últimas temporadas, es la última persona en ganar el título mundial de Ferrari, en 2007.

Actualmente ocupa el tercer lugar en el campeonato de pilotos con 164 puntos, y recientemente terminó segundo en el Gran Premio de Italia después de obtener su primera pole position desde Mónaco el año pasado.

En un comunicado en su sitio web oficial, Ferrari dijo: "Durante estos años, la contribución de Kimi al equipo, como piloto y con sus cualidades humanas, ha sido fundamental. Jugó un rol decisivo en el crecimiento del equipo y fue, al mismo tiempo, siempre un gran jugador en equipo".

View this post on Instagram

Guess who’s back?! Next two years with @sauberf1team ahead! Feels extremely good to go back where it all began!

A post shared by Kimi Räikkönen (@kimimatiasraikkonen) on Sep 11, 2018 at 1:13am PDT

"Como campeón mundial de la Scuderia Ferrari, él siempre será parte de la historia y familia del equipo. Le agradecemos a Kimi por todo esto y les deseamos a él y a su familia un futuro próspero", se lee en el comunicado.

Tras su triunfo en el título mundial en 2007, Raikkonen se tomó dos años de descanso del deporte para competir en el Campeonato Mundial de Rally antes de regresar a la F1 con Lotus en 2012 y volver a unirse a Ferrari en 2014.

El piloto Kimi Raikkonen, en Monza, Italia. (Crédito: Charles Coates/Getty Images)

En sus dos temporadas con Ferrari, Raikkonen ha ganado nueve carreras y comenzó desde la pole en siete ocasiones. Su última victoria para el equipo llegó en Bélgica en 2009.

Al confirmar su traslado a Sauber el año próximo, Raikkonen publicó en Instagram: "¡Adivina quién regresó! ¡Los próximos dos años con @ sauberf1team por delante! ¡Se siente extremadamente bien para volver a donde todo comenzó!"

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video4", video: "spanish\/2018\/04\/09\/la-formula-1-desembarca-en-bahrein-natpkg-deportes.cnn", isLive: false } }); 'Los sueños se hacen realidad'Leclerc, nacido en Mónaco, rindió homenaje a su difunto padre y a su amigo Jules Bianchi, quien falleció hace tres años tras un accidente en el Gran Premio de Japón en 2014.

"Los sueños se hacen realidad. Estaré eternamente agradecido a Ferrari por la oportunidad que se me ofrece", dijo en Twitter.

Dreams do come true... I'll be driving for @scuderiaferrari for the 2019 Formula 1 World Championship. I will be eternally grateful to @scuderiaferrari for the opportunity given. To @nicolastodt for supporting me since 2011. To my family❤️. 1/3 pic.twitter.com/O4GQVO570b

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) September 11, 2018

"Para una persona que ya no es parte de este mundo, pero a quien le debo todo lo que me está sucediendo, papá. A Jules, gracias por todo lo que aprendí de ti, nunca te olvidaremos, y a todas las demás personas que me apoyaron y creyeron en mí", tuiteó.

"Voy a trabajar más duro que nunca para no decepcionarte. Pero primero, hay una temporada para terminar con un equipo increíble que me dio la oportunidad de luchar y mostrar mi potencial", continuó Leclerc.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video5", video: "spanish\/2018\/05\/14\/carlos-sainz-gran-premio-espana-amanda-davies-barcelona-segment-pkg-deportes.cnn", isLive: false } });