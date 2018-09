(CNN) - Un periódico defendió una caricatura de la tenista Serena Williams que fue considerada como racista.

En un comunicado el martes, el editor de Herald Sun Damon Johnston dijo que la caricatura "no tiene nada que ver con el género o la raza".

"Un campeón de tenis tuvo una megarabieta en el escenario mundial, y (la) caricatura lo representó", dijo, refiriéndose a una pieza publicada por el dibujante Mark Knight el lunes después de la final del US Open en la que Williams tuvo una disputa con el árbitro sobre su supuesto tratamiento sexista hacia ella.

La caricatura mostraba a Williams saltando de un lado a otro junto a una raqueta rota y un chupete, con labios grandes y exagerados y una nariz que recuerda a las representaciones racistas de los negros en los Estados Unidos durante la era de Jim Crow.

La oponente de Williams, la japonesa Naomi Osaka, es representada como una mujer rubia delgada, a quien el árbitro dice: "¿No puedes dejarla ganar?".

La Asociación Nacional de Periodistas Negros con sede en Estados Unidos dijo que la caricatura era "repugnante en muchos niveles".

"No solo exuda caricaturas racistas y sexistas de ambas mujeres, sino que la descripción de Williams es innecesariamente similar a un sambo", dijo el grupo en un comunicado. "El arte de la caricatura editorial es un diálogo visual sobre los problemas del día, sin embargo, esta caricatura representa grosera e inexactamente a dos mujeres de color en el US Open, una de las etapas más grandiosas de los deportes profesionales".

EDITORIAL | The world has officially gone mad when a celebrated cartoonist is condemned by the social media hordes for depicting a famous sports star throwing an unedifying tantrum.https://t.co/cqIAoq9DLq

— Herald Sun (@theheraldsun) September 11, 2018

PolémicaKnight, un dibujante galardonado que ha trabajado para el Herald Sun durante décadas, le dijo a su empleador que estaba "sorprendido" por la reacción a la caricatura, que según dijo no atrajo críticas significativas hasta que fue recogido en Twitter por usuarios en los Estados Unidos.

"Ha sido recogido por las redes sociales en los Estados Unidos y mi teléfono se ha derretido", dijo. "El mundo se ha vuelto loco".

Sin embargo, las críticas se expresaron desde Australia, donde el furor se produce después de meses de escrúpulos y críticas sobre las actitudes del país hacia la raza luego de que un locutor nacional invitó a un neonazi al aire.

En Twitter, el autor australiano Benjamin Law comparó los titulares de los periódicos estadounidenses que "con total naturalidad" describieron la historieta de Knight como racista.

"No es una llamada subjetiva", dijo. "Vergonzoso ver que el Herald Sun no se da cuenta de que la defensa de las caricaturas de Knight apoya el caso de que la franja de medios australianos está ciega a su propio racismo".

Esta no es la primera vez que el trabajo de Knight ha sido criticado de esta manera. Una caricatura del 10 de agosto fue ampliamente denunciada después de que representaba figuras negras sin rostro que destruían una estación de metro de Melbourne, haciendo eco de una caricatura de crimen de pandillas africanas en la ciudad que no está respaldada por las estadísticas.

"La difamación racista de Melburnians del Herald Sun continúa a buen ritmo", escribió el legislador local Rohan Leppert en respuesta a esa caricatura. "Totalmente vergonzoso".