Olivia Newton-John está luchando contra el cáncer de nuevo; es la tercera vez en tres décadas

(CNN) - La superestrella australiana Olivia Newton-John ha revelado que está luchando nuevamente contra el cáncer, su tercer diagnóstico en tres décadas, durante una entrevista transmitida el domingo por la noche.

MIRA: ¿Por qué algunos creyeron que Olivia Newton-John había muerto?

En declaraciones a Seven Night Sunday, la cantante y compositora dijo que estaba recibiendo tratamiento para el cáncer con medicinas "modernas" y remedios naturales después de que le dijeran en 2017 que tenía cáncer en la base de su espina dorsal.

"Mi esposo siempre está ahí, y siempre está ahí para apoyarme, y creo que voy a ganar y ese es mi objetivo", dijo en el show.

Newton-John, quien cumplirá 70 años en unas pocas semanas, fue catapultado a la fama cuando protagonizó junto al actor John Travolta en el musical de la escuela secundaria "Grease".

at Samuel Goldwyn Theater on August 15, 2018 in Beverly Hills, California.","created_timestamp":"1534360543","copyright":"2018 Getty Images","focal_length":"85","iso":"2500","shutter_speed":"0.0025","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="180910110526-olivia-newton-john-2018-super-tease" data-image-description="<> at Samuel Goldwyn Theater on August 15, 2018 in Beverly Hills, California.

" data-medium-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/09/180910110526-olivia-newton-john-2018-super-tease1.jpg?quality=100&strip=info&w=300&strip=info" data-large-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/09/180910110526-olivia-newton-john-2018-super-tease1.jpg?quality=100&strip=info&w=1024&strip=info" src="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/09/180910110526-olivia-newton-john-2018-super-tease1.jpg?quality=100&strip=info&strip=info" alt="" width="1024" height="576" class="alignnone size-full wp-image-560988" srcset="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/09/180910110526-olivia-newton-john-2018-super-tease1.jpg?quality=100&strip=info 1024w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/09/180910110526-olivia-newton-john-2018-super-tease1.jpg?quality=100&strip=info 150w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/09/180910110526-olivia-newton-john-2018-super-tease1.jpg?quality=100&strip=info 300w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/09/180910110526-olivia-newton-john-2018-super-tease1.jpg?quality=100&strip=info 768w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/09/180910110526-olivia-newton-john-2018-super-tease1.jpg?quality=100&strip=info 1100w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />

Desde entonces, ha lanzado múltiples éxitos individuales número uno y giras internacionales. En 2017 estuvo de gira en los Estados Unidos con su nuevo álbum "Live On".

MIRA: Fallece Jeff Conaway, el actor de "Grease"

Ella fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en 1992, que superó, y en el proceso se convirtió en una fiera defensora de la lucha contra la enfermedad.

La cantante tiene un centro oncológico que lleva su nombre en Melbourne, Australia, el Olivia Newton-John Cancer Wellness Research Center.

Newton-John fue diagnosticada por segunda vez en 2013, un nuevo cáncer de mama que se había extendido a su hombro, lo que la obligó a posponer una gira por los Estados Unidos y Canadá.

Después de su tercer diagnóstico, la cantante le dijo a Seven que estaba tomando aceite de cannabis para el dolor, un tratamiento que esperaba que un día estuviera disponible en su país de origen, Australia.

MIRA: ¿Puede la genética ser un factor de riesgo para el cáncer de seno?

"Tengo mucha suerte de vivir en un estado (de EE. UU.) donde es legal ... mi sueño es que en Australia pronto esté disponible para todos los pacientes de cáncer y personas que estén pasando por cáncer o cualquier tipo de enfermedad que cause dolor", afirmó.

Durante una entrevista con CNN en 2017, Newton-John dijo que estaba agradecida de poder cantar y actuar después de tantos años y agradeció a sus admiradores.

"Me encanta cantar, es todo lo que sé hacer", dijo. "Eso es todo lo que he hecho desde que tenía 15 años, así que es mi vida".