Trump quiere que el secretario de Justicia de EE.UU. investigue la columna anónima de The New York Times

(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que quiere que el secretario de Justicia Jeff Sessions investigue y devele la identidad del alto funcionario del gobierno que escribió una columna de opinión anónima en The New York Times esta semana.

“Sí, diría que Jeff debería investigar quién es el autor de esta pieza porque realmente creo que se trata de seguridad nacional”, les dijo Trump a los reporteros este viernes a bordo del avión presidencial Air Force One.

Trump ha mostrado su enojo los últimos días por la publicación de la columna anónima, diciendo que su autor es “un cobarde” y sugirió que dicha columna podría amenazar la seguridad nacional. Ahora, al parecer Trump está yendo un paso más allá y ha pedido una investigación criminal, aunque no haya ninguna indicación que el autor violara ley alguna.

La portavoz del Departamento de Justicia, Sara Isgur Flores, no hizo ningún comentario sobre los hechos, diciendo que “no podemos confirmar ni negar la investigación”.

Ni Trump o la Casa Blanca han identificado un crimen específico que se haya cometido con esta columna.

The New York Times respondió: “Estamos confiados de que el Departamento de Justicia entiende que la Primera Enmienda protege a todos los ciudadanos estadounidenses y no participaría en semejante abuso descarado de poder. Las amenazas del presidente dejan en evidencia por qué debemos salvaguardar la identidad del escritor de esta columna y sirve como recordatorio de la importancia de una prensa libre e independiente para la democracia estadounidense”.

Usualmente, el Departamento de Justicia solo investiga filtraciones que involucren información clasificada, algo que no parece ser el caso del editorial del New York Times.

Cuando se le preguntó si se tomaría alguna acción legal contra el periódico, Trump se mostró recatado: “Bueno, vamos a ver”.

Trump ha estado molesto por la publicación de la columna , y les ha pedido a los funcionarios de la Casa Blanca que trabajen para descubrir la identidad del alto funcionario del gobierno que hizo un fulminante retrato de un presidente cuyas temerarias decisiones deben ser contenidas por el personal a su alrededor.

Trump se ha manifestado enfurecido en público y en privado por la columna, y expresó su molestia en un evento de campaña en Montana el martes en la noche, cuando de nuevo insistió en que esa columna representa una amenaza para la seguridad nacional. Y el viernes, volvió a decir que la columna representaba una amenaza para la seguridad nacional porque esa persona aún está en el gobierno y no debería asistir a reuniones de alto perfil.

“Le echaremos un vistazo a lo que él tiene, lo que dio, sobre lo que está hablando, y también en dónde está ahora”, dijo Trump. “Supongamos que tengo un alto nivel de seguridad nacional y que él tiene autorización —hablamos sobre autorizaciones de seguridad recientemente— y él tiene una reunión de alto nivel sobre China, Rusia o Corea del Norte, o algo y este tipo está ahí. No lo quiero allí en esas reuniones”.

Trump insistió en que él no solo estaba disgustado por la pieza de opinión debido al implacable criticismo en su contra, sino que el anonimato evita que él pueda defenderse.

“No me importa la crítica, la puedo manejar y contraataco”, dijo él, diciendo que la publicación del New York Times es “vergonzosa”. “Pero aquí se trata de críticas contra las que no puedes pelear, porque tienes a alguien anónimo haciéndolas”.