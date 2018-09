Esta es una gran pista sobre la identidad del autor de la columna en The New York Times

(CNN) - Para cuando leas esto, prácticamente toda persona que trabaje en la administración de Trump -o que incluso considere trabajar en la administración de Trump- negará haber escrito el artículo de opinión del New York Times, alegando que hay un esfuerzo coordinado para finalizó el presidente Donald Trump desde dentro de su propio gobierno.

MIRA: Funcionario del Gobierno denuncia a Trump en columna anónima en el New York Times

Si vas a escribir un artículo de opinión en el Times sin su nombre, las posibilidades de que aceptes haberlo hecho en menos de 24 horas después de haberlo publicado, no son altas. La verdad es que todas las negaciones no nos acercan a descubrir quién escribió realmente la pieza. (He especulado sobre 13 posibles culpables aquí).

Pero si eres un nerd de periódicos y fuentes, ¡y lo soy! – hay algo que se puede ganar: a) profundizando en la forma en que el diario The New York Times describió al escritor y b) entendiendo el cálculo del diario al publicar la pieza.

El escritor fue descrito por el Times como un "alto funcionario en la administración Trump", que es, obviamente, muy, muy amplio. Hay miles de personas dentro de la burocracia federal y Dios sabe que todos piensan que también son altos funcionarios. (Si hay alguien debajo de ti en el tótem, ese sería un funcionario de administración junior, por lo que podrías decir que eres un alto funcionario de la administración).

El otro factor que complica la situación, según lo observado por la propia Betsy Klein de CNN, es que no hay un título de "alto funcionario de la administración" dentro del gobierno federal. Describir a alguien con ese apodo es una función de un acuerdo entre la organización de medios y la fuente. La relativa superioridad del funcionario de la administración está en el ojo del espectador, un espectador llamado The New York Times, en este caso.

"Todo lo que puedo decir es que creo que seguimos una definición que ha sido utilizada por nuestra sala de redacción en el pasado", dijo Jim Dao, editor de opinión del diario, en una conversación en un podcast este jueves.

¿Dónde nos deja eso? Casi en ninguna parte. Excepto que debes saber esto sobre The New York Times: no publican un artículo de opinión anónimo de cualquiera en la administración de Trump. Sobre todo no están publicando uno que alega un golpe de Estado cercano al gobierno federal entre las personas preocupadas de que al presidente le queda grande el cargo, sino que tampoco tiene idea que es así.

En resumen: si algún burócrata de nivel medio en la administración de Trump llega a diario The New York Times -o si un intermediario se comunica con el periódico- pidiéndole que escriba un artículo como este sin su nombre adjunto, la respuesta sería inmediata "no".

Contrariamente a lo que Trump dice en su cuenta de Twitter, las organizaciones de medios son muy cautelosas de dar a alguien el anonimato para realizar ataques. Los periodistas presionan a las fuentes para poner sus nombres en las citas o, como mínimo, para limitar las descripciones anónimas para mostrar al lector lo que estas personas son (y por qué dicen lo que están diciendo). Las organizaciones de medios, al menos las más creíbles, son muy reacias a permitir que las personas hagan acusaciones sin que sus nombres estén asociados.

Teniendo en cuenta todo eso, es revelador que el The New York Times estuviera dispuesto a extender el manto del anonimato a este autor, especialmente, una vez más, por las apuestas y el objetivo. Esta no es una decisión tomada a la ligera. El hecho de que se haya tomado la decisión de publicarlo debería indicarle que no se trata de alguien descontento de rango medio-alto enterrado en la burocracia. Este es un verdadero funcionario de alto rango. Un nombre que la mayoría de las personas que siguen la política, y tal vez algunos que no, reconocerían. The New York Times simplemente no haría lo que hizo por nada menos que una figura importante en el mundo Trump.

¿Quién es esa figura principal? Todavía no sabemos eso. Pero estaría atónito, y, en verdad, me he quedado atónito antes, si, cuando descubrimos la identidad de la persona (y lo haremos), es un nombre poco llamativo dentro de la órbita de Trump.