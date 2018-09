El mundo del entretenimiento le da la despedida a Burt Reynolds

(CNN Español) - Los famosos le dieron su despedida al actor Burt Reynolds, que falleció este 6 de septiembre a los 82 años por un ataque cardiaco.

Hizo pequeños papeles en la década de 1950. Su carrera dio un salto con el lanzamiento en 1972 de Deliverance, donde interpretó a un hombre de negocios de Atlanta

Su fama se disparó a finales de 1970 y en la década de 1980, durante la cual protagonizó Smokey and the Bandit y Cannonball Run en el cine. Obtuvo el People Choice Award en 1979, 1982 y 1983.

El actor Arnold Schwarzenegger dijo en Twitter que Reynolds era uno de sus héroes.

“Él me mostró la manera de hacer una transición de ser un atleta a ser el actor mejor pagado, y siempre me inspiró”, escribió Schwarzenegger en Twitter.

Josh Gad, que recientemente interpretó a ‘LeFou’ en La Bella y la Bestia de Disney, dijo que se trata de una gran pérdida.

“RIP a otra leyenda. Crecí con mis padres, mis hermanos y una copia desgastada de VHS de Cannon Ball Run, viendo Deliverance en mi primera cita con mi esposa (no pregunten) y vuelvo a Boogie Nights cada pocos meses para maravillarme con su actuación”, dijo el actor.

El actor y comediante Dane Cook lamentó la noticia del fallecimiento de Reynolds y dijo que creció viendo sus películas.

“Él tenía una arrogancia y un encanto que realmente disfruté. Boogie Nights es una de mis películas favoritas”, dijo Cook.

El actor Omar Miller dijo que Reynolds fue una estrella del cine asombrosa que “hizo que cada broma fuera más chistosa”.

