Matan a golpes a una perra en una prisión en Ohio

(CNN) - Un perro de rescate fue hallado muerto a golpes en una celda de prisión en Ohio. Como consecuencia y mientras el estado investiga, un grupo de rescate decidió sacar sus animales de un programa que empareja a los reclusos con perros de refugio.

Evie, una mezcla de pastor alemán, fue encontrada inconsciente en una celda el mes pasado, según una publicación en Facebook de Joseph's Legacy Rescue, un grupo de rescate de animales en Middletown, Ohio.

El grupo dijo el domingo que una necropsia realizada a Evie mostró que murió de un trauma por “fuerza contundente” en su abdomen, lo que dañó sus riñones y le provocó una hemorragia en el hígado.

"Estamos indiscutiblemente enojados y abrumadoramente molestos", dice la publicación de Facebook. "Hemos sacado todos nuestros perros de este programa y (ellos) no regresarán".

Otros tres perros habían estado en la Institución Correccional Warren en Lebanon, Ohio. Formaban parte de un programa de un año en el que "reclusos de confianza" trabajaban con perros de refugio para enseñarles disciplina, mientras ellos aprendían a sentir compasión por los animales, informó WCPO, afiliada de CNN en Cincinnati.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio para comentar sobre el programa y está esperando información al respecto.

Como perder un miembro de la familia

Evie había estado en el Joseph's Legacy Rescue desde 2015, después de ser atropellada por un automóvil y quedar con la cadera rota, dijo el grupo de rescate. Después de recuperarse de una cirugía de cadera parecía estar a punto para la adopción.

“Pensamos que consiguió una familia”, dijo Meg Melampy, presidenta de Joseph's Legacy Rescue, a WKRC, otra afiliada de CNN en Cincinnati.

Joseph's Legacy Rescue quiere que se presenten cargos contra quien sea responsable de la muerte de Evie. Y, además, el grupo quiere que el sistema correccional de Ohio se asegure de que los perros de rescate no terminen en el mismo espacio que los presos violentos.

"No me puedo imaginar que ella ya no esté aquí", dijo a WCPO Katherine Hurting, quien había criado a Evie. "Para algunas personas, estos perros pueden no tener mucho significado. Pero para mucha gente, son miembros de la familia".