Nike apoya a Colin Kaepernick, el primer jugador que protestó arrodillándose durante el himno, con comercial de 'Just Do It'

(CNNMoney) - Las empresas y marcas a menudo intentan evitar tomar posiciones públicas fuertes por temor a alienar a los clientes, pero Nike se está metiendo directamente en la contienda política.

Apenas unos días antes de que comience una nueva temporada de la NFL, Nike está apoyando a una de las figuras más polarizadoras del fútbol, ​​y de Estados Unidos: el exmariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick.

Kaepernick será una de las caras de la conmemoración del aniversario número 30 de Nike de su emblemático eslogan "Just Do It". La campaña también contará con atletas como Serena Williams, el receptor abierto de la NFL, Odell Beckham Jr., y Shaquem Griffin, de los Seattle Seahawks, cuya mano izquierda fue amputada cuando era un niño.

Kaepernick tuiteó una foto de la campaña el lunes. Sobre una imagen en blanco y negro de su rostro, una leyenda dice: "Cree en algo. Incluso si eso significa sacrificar todo".

Al respaldar a Kaepernick, a quien la compañía ha patrocinado desde 2011, Nike está haciendo una apuesta arriesgada por el hecho de que sus clientes apoyan su protesta, o al menos eso hacen muchos de ellos. La compañía también apuesta a que su marca puede resistir las críticas de los sectores conservadores, incluida la Casa Blanca.

Kaepernick no ha jugado en la NFL desde la temporada 2016. Ese año, comenzó a arrodillarse durante el himno nacional para crear conciencia sobre la brutalidad policial contra los afroamericanos y otras injusticias raciales. Decenas de otros jugadores también comenzaron a unirse a Kaepernick, y se ha convertido en un símbolo de líneas divisorias sobre la raza en Estados Unidos.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO

— Colin Kaepernick (@Kaepernick7) September 3, 2018

En 2017, presentó una queja contra la NFL, alegando que la liga conspiró para mantenerlo fuera debido a sus protestas. Un árbitro la semana pasada negó la solicitud de la NFL de descartar el agravio, permitiendo que el caso pase a juicio.

Las protestas han dividido a la liga, a menudo enfrentando a una base conservadora de propietarios blancos contra los jugadores afroamericanos en su mayoría de la NFL.

Los propietarios votaron en mayo para aprobar las reglas que habrían requerido que los jugadores permanezcan en la banca durante el himno o permanezcan en el vestuario. Los equipos serían multados si los jugadores no resistieron durante el himno, y las reglas les permitieron a los equipos individuales establecer sus propias políticas.

Esas reglas están en espera mientras la liga y la asociación de jugadores negocian.

El apoyo público de Nike a Kaepernick también corre el riesgo de provocar la ira del presidente Donald Trump.

Trump y sus aliados se han aprovechado reiteradamente del tema. En una manifestación en Alabama el año pasado, Trump dijo que los dueños de los equipos deberían "sacar a ese hijo de perra del campo" si un jugador se arrodillaba en protesta por la injusticia durante el himno. El vicepresidente Mike Pence salió de un juego de los Colts de Indianápolis después de que algunos jugadores se arrodillaran.

"Este es un tema muy ganador y fuerte para mí", dijo Trump al dueño de Dallas Cowboys, Jerry Jones, el año pasado, según una declaración jurada que Jones dio en relación con la demanda de Kaepernick.

Nike se negó a comentar si esperaba que Trump criticara a la compañía o cómo respondería si lo hiciera.

De alguna manera, sin embargo, Nike está protegido contra críticas por sus acciones.

Nike se ha forjado en torno a sus atletas estrella, muchos de los cuales son negros

Los mejores atletas de Nike, incluidos LeBron James y Serena Williams, respaldaron públicamente a Kaepernick y su derecho a protestar.

El sábado, Williams elogió a Kaepernick y al defensor de los 49ers, Eric Reid, quien se unió a Kaepernick como uno de los primeros en protestar arrodillándose y que ahora tampoco tiene un equipo de la NFL.

"Creo que cada atleta, cada ser humano y, definitivamente, cada afroamericano debería estar completamente agradecido y honrado de cómo Colin y Eric están haciendo mucho más por el bien común", dijo.

La relación de Nike con la NFL también está en juego aquí. La marca es el patrocinador oficial de uniformes de la NFL.

"Nike tiene una larga relación con la NFL y trabaja extensamente con la liga en todas las campañas que usan jugadores actuales de la NFL. Colin no está actualmente empleado por un equipo de la NFL y no tiene obligaciones contractuales con la NFL", dijo la portavoz de Nike, Sandra Carreon.

Un representante de la NFL no respondió de inmediato para comentar sobre el anuncio o si alguien de la liga lo vio antes de su lanzamiento.