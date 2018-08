“Ana y Bruno”, la cinta animada más cara de la historia del cine mexicano

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) - Con un costo de 5,2 millones de dólares y 10 años de producción, llega a las pantallas cinematográficas la cinta mexicana "Ana y Bruno", bajo la dirección del multipremiado director Carlos Carrera, quien tuvo a su cargo cintas como "El crimen del padre Amaro" y "La Mujer de Benjamín" y algunos capítulos de la serie televisiva "Capadocia".

“Ana y Bruno”, ganadora del reconocimiento como Mejor Película en los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana y que tuvo su premier mundial en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia, y a su vez fue la cinta encargada de clausurar el Festival Internacional de Cine de Morelia 2018, cuenta con el doblaje de las voces de grandes actrices y actores como Marina de Tavira, Regina Orozco, Damián Alcázar, Silverio Palacios y Héctor Bonilla y con las voces juveniles de Galia Mayer y Daniel Carrera.

¿De qué trata?

“Ana y Bruno” cuenta la historia de Ana, una niña curiosa que un día decide escapar de una institución mental para buscar a su padre y así́ poder salvar a su madre, todo esto con la ayuda de un grupo de seres extraordinarios y muy graciosos que conoce en dicha clínica y con quienes se embarcará en un viaje lleno de emocionantes y entrañables aventuras y que al final muestra un gran mensaje que hará que se vuelva la favorita de muchas personas.

Regina Orozco, quien da vida a Rosi asegura: “Cuando vi los bocetos y después bajo la dirección de Carlos Carrera en la que te dejas llevar y cuando ves el resultado final, me dije lo afortunada que soy de ser parte de una historia como esta y en definitiva una de mis cintas favoritas de las que he hecho”.

Marina de Tavira asegura que no hay diferencia en darle vida a un personaje animado o uno de carne y hueso: “Yo lo que aprendí fue que la gran lección, es que no hay diferencia. La tendencia es que piensas que vas a doblar al personaje que ya está creado y ya se mueve, y mi sorpresa fue que no es así, es todo lo contrario”.

¿Quién es quién?:

Galia Mayer (Ana)

Silverio Palacios (Bruno)

Marina de Tavira (Mamá de Ana)

Regina Orozco (Rosy)

Damián Alcázar (Papá de Ana)

Héctor Bonilla (Dr. Méndez)

Daniel Carrera (Daniel)

Fechas de estreno en Latinoamérica:

México – Agosto 31

España – Septiembre 21

Ecuador – Octubre 4

Perú – Octubre 25

Chile – Noviembre 8

Bolivia – Diciembre 20

Argentina – Enero 17

