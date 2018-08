Por primera vez en la historia, el peso uruguayo vale más que el argentino

(CNN Español) - Tras el anuncio del presidente Mauricio Macri que, en respuesta a un pedido del Gobierno, el Fondo Monetario Internacional, adelantará al año que viene el giro de fondos previsto para 2020 y 2021, el dólar se disparó nuevamente y dejó al peso argentino, por primera vez en la historia, a menor valor que el uruguayo.

El dólar llegó este miércoles al récord de $ 34,50 pesos argentinos. Recordemos que el martes la divisa norteamericana había cerrado a $ 31,90, según el Banco Nación. Es decir, el peso en una sola jornada se devaluó más del 8%.

Por otra parte, el dólar se cotizó este miércoles en $31,9 frente al peso uruguayo.

La cosa se puso peor el jueves, pues el dólar llegó a superar los 40 pesos argentinos, y el uruguayo permaneció casi sin cambio.

Hace exactamente un año el peso argentino se cotizaba a $17,60. Es decir, que estamos ante una devaluación de más del 96% en 365 días.

El uruguayo, hace un año, se cotizaba a $28,7.

¿Qué quiere decir este cambio?

La revista británica The Economist creó hace 30 años un índice para comparar el poder adquisitivo de los países. A la medida, algo informal, se le llama el Índice de Big Mac, y en términos del precio de la popular hamburguesa explica qué tan devaluada está o no la moneda de un país frente al dólar.

Para comparar el peso uruguayo y el argentino, usamos esta medida.

En Uruguay una Big Mac sola, sin papas ni bebida, cuesta $145 pesos uruguayos. Lo que al cambio de hoy serían 4,5 dólares

En Argentina, la misma hamburguesa cuesta $90 pesos, es decir, 2,25 dólares.

¿Y frente a otros países?

En Colombia, un dólar equivale a 3.000 pesos, y una Big Mac cuesta 11.900 pesos. Es decir, unos 3,9 dólares

En México, el dólar está en 19,15 pesos mexicanos. La Big Mac cuesta 50 pesos mexicanos, unos 2,5 dólares al cambio del día.

Es decir, el peso argentino es el más devaluado frente al dólar.

La crisis en Argentina

“Hemos acordado con el FMI adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo”, dijo Macri este miércoles.

Macri había anunciado en mayo que pidió al Fondo Monetario Internacional tener “un mayor respaldo” para enfrentar un escenario global desfavorable y “evitar crisis” como las que ha tenido el país en el pasado.

El ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, dijo entonces que la medida busca “dotar de estabilidad” el mercado argentino y que enfrentarán este problema “atacando el déficit fiscal, pero cuidando a todos y a los que menos tienen en especial”, según declaraciones citadas por la agencia estatal de noticias Télam.

En junio Fondo Monetario Internacional dijo que ayudará a Argentina con una línea de crédito de 50.000 millones de dólares.

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo que el fondo apoya los planes de Argentina para tratar de reducir su déficit presupuestario y reducir la creciente inflación.