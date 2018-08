Serena Williams está siendo juzgada por ser negra

Nota del editor: David A. Love escribe para thegrio.com, un sitio web dedicado a cubrir noticias en la comunidad negra de Estados Unidos. Él es un escritor y comentarista con sede en Filadelfia. Síguelo en Twitter: @DavidALove. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen al autor.

(CNN) - En el siglo XXI, los negros todavía están sujetos a formas de discriminación racial que se sienten, y deberían ser, como cosas del pasado. Los estándares blancos de belleza siguen dictando que las características de los negros son indeseables y que sus estilos culturales son inapropiados e inaceptables. El trato injusto y arbitrario que la gran tenista Serena Williams recibió recientemente por parte del Abierto de Francia sobre su icónico "catsuit" negro es un buen ejemplo.

Williams primero lució el atuendo en mayo durante su primer partido de grand slam desde que dio a luz. Sin una explicación adecuada, las autoridades francesas anunciaron en la edición 500 de la revista Tennis que prohibirían el catsuit de Williams en el torneo de tenis. "Creo que a veces hemos ido demasiado lejos", dijo el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Giudicelli, y agregó que el traje de Williams "ya no será aceptado. Hay que respetar el juego y el lugar".

Con reminiscencias de la popular película Black Panther y el ficticio país africano de Wakanda que describe, el atuendo de Williams es tanto una declaración de moda como un potente símbolo del empoderamiento de las mujeres. Pero también sirve para un propósito médico, que es evitar que la estrella desarrolle más coágulos de sangre después del nacimiento de su primer hijo, algo que pone en peligro su vida.

La vaga explicación del Abierto de Francia huele a racismo y sexismo, y sugiere que los hombres en una posición de poder deberían poder dictar el estilo de Williams, aparentemente en un esfuerzo por asegurarse de que concuerde con los estándares blancos de belleza. Están señalando a esta atleta superior y a una mujer hermosa, a pesar de que ella no es la primera jugadora de tenis en usar un catsuit. En 1985, Anne White, una jugadora blanca, usó un catsuit blanco brillante para Wimbledon.

Esto nos lleva a la pregunta: ¿el problema es realmente el traje de Serena, o que Serena es demasiado negra para el tenis?

Voces prominentes tomaron las redes sociales para expresar su indignación y hablar en nombre de Williams.

"La vigilancia de los cuerpos de las mujeres debe terminar", dijo la leyenda del tenis Billie Jean King. "El 'respeto' que se necesita es para el talento excepcional que trae @serenawilliams al juego. Criticar lo que usa para trabajar es donde reside la verdadera falta de respeto".

"Puedes sacar al superhéroe de su disfraz, pero nunca puedes quitarle sus superpoderes. #Justdoit", tuiteó Nike.

Pero esta no es la primera vez que Williams recibe un trato injusto. Ella se ha enfrentado a pruebas discriminatorias de drogas y, como muchas mujeres negras, ha sido cosificada por las partes de su cuerpo y tratada como un espécimen animal.

Sin embargo, ella lo está tomando con calma, respondiendo a la controversia como una verdadera profesional. "Hablamos ayer, todo está bien muchachos", dijo Williams sobre Giudicelli. "Cuando se trata de moda, no quieres ser un delincuente reincidente".

Sin embargo, no todo está bien para las mujeres negras que han perdido sus trabajos por lo que visten, o para aquellas a las que se les ha hecho sentir menos bellas por no representar la estética europea. Esto no es nada nuevo.

En 1971, la presentadora negra Melba Tolliver casi fue despedida por WABC por no usar un sombrero o una bufanda para cubrir su pelo afro mientras cubría la boda en la Casa Blanca de Tricia Nixon Cox, hija del entonces presidente Richard Nixon. "Odio tu pelo", le dijo el director de noticias a Tolliver, quien decidió no alisarse más el cabello, en un momento en que muchas mujeres negras decidían dejarse el pelo en su forma natural. "Tienes que cambiarlo. Y sabes qué, ya no te ves femenina". La cadena se disculpó por sus comentarios, lo que se convirtió en una vergüenza para ellos.

Hoy, casi cinco décadas después, los tiempos no han cambiado tanto, ya que las mujeres negras son supuestamente castigadas y despedidas por el cabello trenzado y la vestimenta "étnica", por usar peinados considerados demasiado "urbanos", descuidados, sucios y antinaturales. Una corte federal incluso dictaminó en 2016 que una compañía podría despedir a una mujer negra por llevar rastas, que data de miles de años y tiene un significado cultural y espiritual. Esto no es sorprendente, dada la abrumadora blancura y masculinidad de la judicatura federal, que se está volviendo incluso menos diversa e inclusiva bajo Trump, y la promulgación de leyes que no tienen en cuenta a las personas negras en la ecuación.

Mientras tanto, como Serena es vigilada por ser negra, los niños afroamericanos enfrentan castigos, incluso detención y suspensión debido a violaciones del código de vestimenta escolar y políticas de cero tolerancia sobre sus peinados. Estos códigos de vestimenta tienen curiosas similitudes con los códigos negros de la era de la Reconstrucción, diseñados para mantener a las personas de ascendencia africana en su lugar. Recientemente, Faith Fennidy, una niña negra de 11 años, fue enviada a su salón de clases en la escuela parroquial Christ the King en Terrytown, Louisiana, llorando porque sus trenzas atadas en una cola de caballo violaron la política de la escuela. En un video que se volvió viral, un niño negro de 6 años fue rechazado de una academia cristiana en Florida el primer día de clases por llevar rastas.

El año pasado, un estudiante negro de secundaria en Monroe, Louisiana, no pudo asistir a clase porque su cabello estaba teñido de rubio en honor al jugador de la NFL Odell Beckham Jr., mientras que una escuela londinense le dijo a un niño negro de 12 años que lo llevaría a aislamiento y se enfrentaba a suspensión si su madre no corta sus rastas. Y en 2009, un maestro blanco en Milwaukee cortó la trenza de una estudiante negra de primer grado, Lamya Cammon, supuestamente porque no dejaba de tocar su cabello. El maestro fue multado con tan solo 175 dólares por conducta desordenada.

En el 500° aniversario del acuerdo transatlántico de esclavos este mes, los negros siguen siendo vigilados por sus características físicas, lo que refleja el problema actual de la discriminación racial y la criminalización de la negritud. La única forma de superar esta injusticia es buscar una nueva definición más amplia de la belleza y garantizar que, en el tenis y en otros lugares, quienes toman las decisiones reflejen la verdadera composición de nuestra sociedad.