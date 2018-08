(CNN) - "Futura señora Jonas. Mi corazón. Mi amor".

Y así, con esas palabras, el músico Nick Jonas confirmó el sábado de forma oficial su compromiso con la actriz Priyanka Chopra.

Future Mrs. Jonas. My heart. My love.

Su futura esposa compartió un sentimiento similar.

Ellos publicaron las imágenes después de lo que la prensa en la India describió como una tradicional ceremonia de compromiso en el país de la novia.

Jonas llegó a Mumbai junto con sus padres el jueves por la noche para la ceremonia, de acuerdo con la afiliada de CNN, News 18.

"La única forma de hacerlo... con la familia y Dios. Gracias a todos por sus deseos y sus bendiciones", publicó Chopra.

Esta noticia termina así con semanas de especulaciones, luego también de que un gran anillo se observara en una foto de Chopra con la actriz india Raveena Tandon que esta publicó en Instagram el martes.