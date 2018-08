(CNN) - La oficina del Sheriff de Jacksonville, Florida, informó de un tiroteo masivo con múltiples víctimas registrado el domingo en un complejo comercial en el centro de la ciudad y pidió al público mantenerse lejos de la zona.

"Tiroteo masivo en el Jacksonville Landing. Permanezca lejos del área. El área no es segura en estos momentos. PERMANEZCA LEJOS", dijo la oficina en su cuenta de Twitter.

En tuits posteriores, el departamento dijo que había "múltiples víctimas en el lugar, muchas transportadas" y que "un sospechoso murió en el lugar" y que se desconoce por el momento si hay un segundo sospechoso.

Multiple fatalities at the scene, many transported. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018

El tiroteo ocurrió durante un evento de calificación para el Torneo Madden 2019 en el GLHF Game Bar, de acuerdo con un tuit de CompLexity Gaming un equipo que participa en el evento. Uno de los participantes Young Drini, resultó con un roce en la mano y ya está seguro y lejos del lugar, dijo Complexity.

Agentes federales están monitoreando la situación en Jacksonville. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) está respondiendo en la escena de Jacksonville Landing, dijo una fuente de las autoridades a CNN.

El Jacksonville Landing es un espacio al aire libre con tiendas, bares y restaurantes en el centro de Jacksonville.

Noticia en desarrollo