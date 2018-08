Selvática: adrenalina y emoción en medio de la Riviera Maya

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) – El día inicia muy temprano, el sol comienza a salir y tú ya estás en camino a un lugar en medio de la jungla de nombre Selvática, ubicado entre Cancún y Playa del Carmen en la Riviera Maya. Una vez que llegas, te convences de que no hay vuelta atrás y que vivirás aventuras llenas de emoción y adrenalina.

¿Nervios? Sí. ¿Miedo? También. Llega el líder de tu tribu para darte la bienvenida y advertirte que este será un día en el que podrás superar tus propios límites y enfrentarte a tus temores más grandes.

Aquí no hay cobertura telefónica, estás justo en el centro de la ruta de los cenotes de la Riviera Maya en el Caribe mexicano y solamente escuchas que te dicen: “hoy serás parte de una nueva tribu con la que podrás experimentar vivencias memorables llenas de adrenalina y saldrás siendo otra persona”, y solo te preguntas ¿a dónde me vine a meter?

Selvática es uno de los varios parques que existen a lo largo del Caribe mexicano. Con más de 20 años de existencia y sumergido en la jungla, aquí los visitantes podrán aventurarse en diversas experiencias llenas de emoción, adrenalina y con atención personalizada que hacen que cada persona que lo visita supere sus propios límites y rompa sus propios paradigmas.

#DidYouKnowThat The word ‘jungle’ comes from a Sanskrit word meaning ‘uncultivated land’? . . . . #travelwriter #travel #instatravel #travelgram #tourism #instago #passportready #travelblogger #wanderlust #ilovetravel #writetotravel #instatravelling #instavacation #travelblogger #instapassport #postcardsfromtheworld #traveldeeper #travelstroke #travelling #trip #traveltheworld #igtravel #getaway #travelblog #instago #travelpics #tourist #wanderer #wanderlust

A post shared by Selvatica Cancun (@selvatica_cancun) on Jul 5, 2018 at 6:35pm PDT

Selvática ha recibido diversos reconocimientos como la atracción número 1 de Norteamérica por TripAdvisor y uno de los mejores parques por la revista especializada Travel + Leisure, mientras que los World Travel Awards lo distinguieron como el Best Adventure Park en Latinoamérica, entre otros.

Comienzas a caminar entre la jungla. En el camino disfrutas del verde de los árboles que te rodean, escuchas a los pájaros trinar e incluso te cuestionas si la jungla de acero es el lugar en el que debes estar. Llegas a una estructura de más de 45 metros de altura, desde la cual salen la mayoría de las diversas atracciones y es cuando te das cuenta que no hay marcha atrás.

Tarzania

Una montaña rusa con curvas, subidas y bajadas de la que vas 'literalmente' colgado por un arnés muy al estilo del rey de la selva.

Superflight

¿Quiénes no quisimos ser Supermán en algún momento? Estás en el lugar indicado, aquí te ponen un equipo especial que se engancha a una cuerda de la que quedas suspendido y te lanzas a 'volar' entre los árboles en una línea de 500 metros de longitud.

La tirolesa Cenote Splash

Después de lanzarte de varias tirolesas, y para cerrar con broche de oro y refrescarte, te lanzas sobre una cuerda que no termina en otro árbol, aquí vuelas sobre un cenote y justo al estar en el centro de este estanque natural, te dejas caer.

Para cerrar la experiencia en este parque, tus guías de la tribu te comparten una semilla, la cual bautizas y siembras. Hasta el momento, más de 300.000 árboles se han plantado en los alrededores del parque.

Conversamos con Guido Benassini, Director General de Ventura Entertainment quien nos habló de esta aventura selvática, así que si tienes iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast: https://itun.es/us/xwHHib.c y si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte aquí: http://tun.in/pine8. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPOPERA.