Muere Kyle Pavone, cantante del grupo We Came as Romans. Tenía 28 años

(CNN) - Kyle Pavone, cantante del grupo de rock We Came as Romans, falleció a los 28 años, de acuerdo con un comunicado de la banda en su cuenta de Twitter.

"La trágica pérdida de Kyle llegó demasiado pronto en su vida y en la de sus compañeros", dice el comunicado. "Todos estamos devastados por su fallecimiento. Extrañaremos sus sonrisas, su preocupación por los demás y su impresionante talento musical".

Amy Sciaretto, de Atom Splitter PR, que representa a la banda, confirmó a CNN la muerte de Pavone.

La causa del fallecimiento no se había determinado inmediatamente.

We Came as Romans le pidió a sus fanáticos donar a obras de caridad en lugar de comprar flores. Esta semana se dará la información sobre a qué obras de caridad se podrá donar, dijo la banda.

Pavone se unió en 2008 al grupo de metalcore, que proviene de Michigan, de acuerdo con Sciaretto. Estaba planeado que salieran de gira junto a Bullet for My Valentine el mes próximo, según la página de Facebook de la banda.

El disco "Tracing Back Roots", publicado por el grupo en 2013, alcanzó el número 8 en el Top 200 de Billboard y el número 1 en la lista de álbumes independientes de Billboard.

