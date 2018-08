(CNN) - El hombre que alega que fue asaltado sexualmente por Asia Argento, una figura destacada en el movimiento #MeToo, ha roto su silencio.

El diario The New York Times informó el domingo que obtuvo documentos de abogados en correos electrónicos cifrados de una persona no identificada que mostró que Argento acordó pagar al actor Jimmy Bennett después de que la acusara de haberlo agredido sexualmente en 2013.

Según la publicación, Bennett dijo que el asalto ocurrió cuando tenía 17 años y ella tenía 37 en un hotel de California, donde la edad de consentimiento es 18. Bennett interpretó al hijo de Argento en la película de 2004 The Heart Is Deceitful Above All Things.

Argento negó las acusaciones en una declaración divulgada por primera vez el martes por el Huffington Post.

"Estoy profundamente conmocionada y herida por haber leído noticias que son absolutamente falsas. Nunca he tenido ninguna relación sexual con Bennett".

Dijo que tenía una amistad con Bennett que terminó cuando, después de salir en las noticias por sus denuncias de mala conducta sexual contra Harvey Weinstein, Bennett se puso en contacto con ella e "hizo un pedido exorbitante de dinero de mi parte".

Argento dijo que ella y su entonces novio, Anthony Bourdain, "decidieron tratar compasivamente con la demanda de ayuda de Bennett y dársela. Anthony personalmente se comprometió a ayudar económicamente a Bennett, con la condición de que ya no sufriríamos más intrusiones en nuestra vida".

La abogada de Argento, Carrie Goldberg, no ha respondido a las solicitudes de comentarios de CNN.

Bennett dio a conocer una declaración a CNN el miércoles en respuesta a la historia del New York Times.

A continuación está su declaración completa:

"Muchas mujeres y hombres valientes han hablado sobre sus propias experiencias durante el movimiento #metoo, y aprecio el valor que tuvo para todos y cada uno de ellos tomar tal posición. Al principio no hablé de mi historia porque elegí gestionarlo en privado con la persona que me ofendió. Mi trauma resurgió cuando ella salió como una víctima. No he hecho una declaración pública en los últimos días y horas porque estaba avergonzado y tenía miedo de ser parte de la narrativa pública. Yo era menor de edad cuando todo ocurrió, y traté de buscar justicia de una manera que tenía sentido para mí en ese momento porque no estaba preparado para lidiar con las ramificaciones de mi historia al hacerse pública. En ese momento creía que todavía había un estigma de estar en esa situación como un hombre en nuestra sociedad. No pensé que la gente entendería el hecho que tuvo lugar desde la mirada de un adolescente. He tenido que superar muchas adversidades en mi vida, y esta es otra con la que lidiaré, al tiempo. Me gustaría pasar este evento en mi vida, y hoy elijo seguir adelante, ya no en silencio".

- Lisa Respers France, de CNN, contribuyó a este reporte.