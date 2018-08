La serie 'The Big Bang Theory' llegará a su fin con la próxima temporada en 2019

(CNN) - 'The Big Bang Theory' saldrá del aire en 2019.

Warner Bros. Television, que produce la serie, y CBS han anunciado que la próxima Temporada 12 de la comedia será la última.

El programa concluirá como la comedia grabada en multicámara más duradera en la historia de la televisión, dijo el estudio.

En una declaración conjunta, Warner Bros. Television, CBS y Chuck Lorre Productions dijeron: "Estamos profundamente agradecidos a nuestros fans por su apoyo a 'The Big Bang Theory' durante las últimas doce temporadas. Nosotros, junto con el elenco, escritores y demás, estamos extremadamente agradecidos por el éxito del programa y su objetivo es ofrecer una temporada final, y el final de la serie, que llevará a 'The Big Bang Theory' a un cierre creativo épico".

Yes, we really do have a lot of fun here. The first taping of season 12!!!! ♥️@bigbangtheory pic.twitter.com/PF8lF6VxyD

— Mayim Bialik (@missmayim) August 22, 2018

"The Big Bang Theory" debutó en 2007 y desde entonces ha recibido 52 nominaciones al Emmy y 10 triunfos, incluyendo cuatro honores individuales para Jim Parsons como actor principal en una categoría de comedia y una para Mayim Bialik como mejor actriz de reparto en una serie cómica.

El programa, que comenzó como una historia sobre un grupo de intelectuales amantes de la ciencia ficción que forman una pseudofamilia, sufrió algunas caídas en sus calificaciones el año pasado, pero en gran medida se mantuvo.

La decisión de poner fin al programa probablemente se produjo a pesar de los esfuerzos de la cadena para asegurar otra temporada.

A principios de este mes, el presidente de CBS Entertainment, Kelly Kahl, dijo que la cadena no creía que la temporada 12 fuera la última, y ​​dijo que estaban "en conversaciones preliminares para renovar el programa".

La serie está protagonizada por Parsons, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar y Kaley Cuoco, así como Bialik y Melissa Rauch, quienes se unieron al grupo en temporadas posteriores.

Al concluir, el programa habrá emitido 279 episodios.

La temporada final se estrena el 24 de septiembre.