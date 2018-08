Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) – La familia De la Mora es dueña de una florería, sus integrantes parecerían ser “normales”, pero ¿qué sucede cuando la amante del patriarca se suicida y aparece su segunda familia?

Una serie de 13 capítulos llena de humor negro que muestra que ninguna familia es perfecta, que busca replantear el sentido de la moral y mostrar la forma en que las máscaras de una sociedad purista caen rápidamente. Y no solo de la sociedad mexicana, sino de cualquier sociedad en Latinoamérica.

¿Divertida? Mucho y conforme avanza la trama y los secretos de cada miembro se descubren, cambiará el porvenir de todos los personajes. Alguno de los temas que se abordan: la infidelidad, la homosexualidad y la transexualidad.

“La familia perfecta no existe y si no, que me pregunten. Traes hijos al mundo y te salen de otra forma, tienes que luchar con ellos” asegura la primera actriz mexicana Verónica Castro, quien es la matriarca de esta familia.

¿Qué convenció a la actriz para hacer esta serie? “Me llamó mucho la atención tratar de saber qué querían hacer con esto, si se trataba de aprender, fue algo muy bueno. Es muy distinto e interesante a como yo lo hacía antes”, refiere.

Por su parte, Cecilia Suárez asegura “la serie podría parecer algo frívola y llena de entretenimiento, pero en el fondo hay muchas cosas que Manolo —el director— quiere contar”.

¿Quién es quién?Verónica Castro interpeta a Virginia

Verónica Castro como "Virginia" durante el primer episodio de la serie. (Crédito: Netflix)

Una matriarca muy "liberal" que se refugia en la marihuana para olvidarse de los problemas familiares.

Cecilia Suárez interpeta a Paulina

Paulina (derecha, interpretada por Cecilia Suárez) y María José (izquierda, interpretada por el actor español Paco León), durante una escena del capítulo 8 de la serie. (Crédito: Netflix)

La hija mayor de la familia De la Mora, cuyo marido “se convirtió en mujer”.

Aislinn Derbez interpreta a Elena

Aislinn Derbéz (izquierda) y Sawandi Wilson (derecha) en el capitulo 2 de "La casa de las flores". (Crédito: Netflix)

Vive un “amor prohibido” como dice la canción de Selena.

Arturo Ríos interpreta a Ernesto

Arturo Ríos (derecha) y Verónica Castro (izquierda) en el primer capítulo de la serie. (Crédito: Netflix)

El padre de la familia, quien oculta un gran secreto que sale a la luz en el primer capítulo.

Dario Yazbek interpreta a Julián

Darío Yazbek (derecha) y Juan Pablo Medina (izquierda) en el segundo episodio de "La casa de las flores". (Crédito: Netflix)

El hijo menor de la familia quien mantiene un romance con el socio de su padre.

Los 13 capítulos que conforman “La casa de las flores” ya se pueden ver en la plataforma Netflix.

